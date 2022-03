娛樂圈近日多名藝人相繼確診,商台因為有多名DJ中招而成為重災區,有份主持《口水多過浪花》的Do姐鄭裕玲近日都因此要留在家工作,甚至因此而要自己拍片、錄影和上載影片,令64歲的Do姐長知識,活到老學到老!



Do姐近日留在家工作,連主持《口水多過浪花》都要自行錄影。(Instagram:@do_do_cheng)

Do姐表示今日(10日)播出的是MIRROR成員Jer柳應廷做嘉賓的一集,但由於今次在家工作要自己落手落腳一腳踢,因此要由頭學起:「以前嘉賓訪問環節都有IT同事幫忙,但這陣子WFH(在家工作),我要學怎樣用instagram錄影,然後用Google drive download and then upload to (下載並上載到)有關部門。」她笑言自己WFH之後學到了不少:「從未接觸過這方面的工作,學到了新嘢!」

Do姐因為在WFH而學到不少新知識。(Instagram:@do_do_cheng)

不少網民大讚64歲的Do姐學習能力高,是真正的活到老學到老:「學海無涯,妳係箇中典範」、「與時並進」、「好叻呀活學活用」、「你係我哋嘅好榜樣」。