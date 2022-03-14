家族榮耀 | 張智霖9年冇拍TVB劇　曾失落視帝籲TVB勿偏心親生仔女

劇集《家族榮耀》今晚（14日）一集中，張智霖（飾演馬展鴻）抵受不住楊茜堯（飾演甄芯）誘惑，終不禁激吻纏綿。另一方面，Chilam一向對于洋（飾演馬世宏）疑似害死父親而耿耿於懷，上周正式展開報復行動。戲中Chilam與楊茜堯一樣冷靜理智，不似熊黛林般時常情緒激動，無論是仇恨抑或愛慕，Chilam均深藏心底，低調又自然的演技獲不少觀眾稱讚有進步。



Chilam原不想拍攝《家族榮耀》，今次是獲監製梁家樹親自邀請，才答應拍劇。（《家族榮耀》劇集截圖）

現年50歲的Chilam是歌影視三棲藝人，1991年推出專輯《現代愛情故事》以樂壇新人身份出道，隨後進軍影壇和電視圈。2000年，他在TVB劇集《十月初五的月光》飾演「君好」 佘詩曼的守護天使「初哥哥」大受歡迎，形象入屋。

「寧願沒擁抱，共你可到老」張智霖飾演的初哥哥，佘詩曼飾演的君好，他們劇中的感情線堪稱經典，相信不少人都為之流淚。(MV截圖)

隨後Chilam的演藝之路行得相當穩定，9年前拍畢《衝上雲霄II》後未有再接拍TVB劇集，並將重心轉往內地發展。近年Chilam與太太袁詠儀（靚靚）經常夫妻檔上陣亮相內地綜藝節目，建立起「寵妻狂人」形象的他在內地和香港都頗有網絡話題度，因此在香港亦能保持一定人氣。其中經常獲網友討論的，便是他花費估計超過2000萬港元為愛袋成狂的靚靚買手袋。

Chilam與TVB的關係可形容為又愛又恨。以「初哥哥」入屋的Chilam可說是靠TVB在香港電視劇界打響知名度，隨後他亦陸續為TVB拍攝過不少電視劇，部分劇集收視均有好成績，例如《魚躍在花見》和《衝上雲霄II》，他更是憑後者「Cool魔」一角於《萬千星輝頒獎典禮2013》獲得全民票選出獎項「最受歡迎電視男角色」，以及榮升大馬雙料視帝。

《衝上雲霄II》張智霖飾演的cool魔型到爆裂，卻失落視帝寶座。（劇照）

惟始終並非是TVB「親生仔」的Chilam當年大熱失落香港視帝，他接過獎項後在台上笑言：「咁係咪代表TVB唔鍾意我呢？點解全民投票我先至攞到嘅？」惹來一片笑聲。Chilam續說道：「其實親生仔固然之係可愛啦......但係有一種仔女都係好可愛，就係當你需要佢嘅時候，佢會及時出現，呢啲叫義氣仔女。」話音未落已引來在場歡呼聲。不過當時有網民批評Chilam此番說話不夠大方得體，Chilam事後則解釋只是講笑。

Chilam於2013年奪獎時大膽發言，他說：「咁係咪代表TVB唔鍾意我呢？點解全民投票我先至攞到嘅？」（TVB節目截圖）

9年過去，時間早已沖淡恩怨，Chilam去年受訪漏口風表示不排除重返TVB幫手拍劇。不過如今的Chilam在內地演藝圈如魚得水，早已看淡TVB獎項。隨住內地人氣提升，Chilam的「金運」亦獲加持。Chilam與靚靚結婚逾20年，2017年被指逾以廿萬月租，租住二千多呎、市值一億半的淺水灣道全海景豪宅，飽覽香港南海景色，可望到海洋公園。及至2020年，有網民爆出二人在深圳睇樓，該樓盤價值約4735萬港元，看來的確財運滾滾來。

Chilam和靚靚於2020年被爆在深圳睇中一個價值4735萬港元的樓盤。（網絡圖片）

即睇Chilam全海景豪宅，以及其他相：

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彭羚與林海峰一樣都係住淺水灣，市值近一億的豪宅南山別墅：

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