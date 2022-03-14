伍富橋與富家女Shirley閃婚　網上報喜：和你話愛就愛我的福氣

伍富橋（Alvin）在上個月自爆與曾做無綫幕後的富家女Shirley拍拖，當時他承認戀情只是剛剛開始了半年的時間，想不到今日（14日）他便在社交平台宣布求婚成功，更sweet爆表示：「和你話愛就愛我的福氣」。

伍富橋在社交平台宣布求婚成功（IG@alvinngfukiu）

伍富橋於今年大年初一在社交平台上載與女友Shirley的合照公開戀情，Alvin早前出席活動時透露與Shirley拍拖半年，欣賞對方爽直、聰明和成熟並已視她為結婚對象。對於女友被指是富家女，Alvin就笑言各人對有錢定義不同，自己則着重相處時的感覺。

雖然Shirley的IG帳戶並非公開，不過她就標註了Lancaster和UCL兩間大學。據知，Shirley就讀德望小學及中學，高中轉到上海的國際學校讀書，其後赴英國Lancaster University修讀犯罪學，並於UCL取得打擊有組織犯罪和恐怖主義碩士學位，返港後亦曾修讀法律碩士課程。

Alvin與Shirley拍拖半年，已視對方為結婚對象。（IG/ @alvinngfukiu）

Shirley不單只學歷高，家底同樣豐厚，父親從事物流和食品等生意，家族還有兩間麻將館，據知Shirley是龍廷麻雀館太子女，居住在相思灣逾五千尺獨立屋，身家以億計算。縱然Alvin一直被指是富二代，不過遇上身家豐厚的Shirley難免會被標籤為「億萬駙馬」，他卻毫不在意這些標籤，更指認識對方時並不知道她有家底，最重要是兩個人相處到，認定對方就已經足夠。

雖然Shirley的IG帳戶並非公開，不過她就標註了Lancaster和UCL兩間大學。（IG截圖）