小S緊抱米苔目唔捨得放手：好可愛！小甜甜卻被批把女兒當搖錢樹

【小姐不熙娣】台灣女星小甜甜（張可昀）與圈外男友結婚並於去年生下女兒「米苔目」，她常透過社群平台分享居家生活，愛女可愛模樣讓網友覺得超療癒，最近還帶著「米苔目」上小S的節目《小姐不熙娣》，連小S都直喊：好可愛喔！



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對於小甜甜分享家庭生活，有網友看的開心，也有網友質疑小甜甜把孩子當成搖錢樹，留言寫道：「拜託你別把孩子當搖錢樹，好好認真養孩子」，還要小甜甜「多讀點有用的書」，直說「人生不是只有醫美整形修圖減肥而已，你現在有女兒了！要為孩子好好打算。別再帶孩子上山下海，孩子禁不起舟車勞頓。」

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小甜甜14日曬出該網友留言，並反問「搖錢樹是什麼意思？」，她表示是公司的節目，紀錄他們全家福模樣，也讓S姐（小S）看看她的孩子老公，更幽默反嗆：「搖錢樹之說著實有趣，但我相信未來我女兒會比較喜歡聖誕樹。」

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小甜甜認為這是一個可以留下一家人回憶的機會，日後還可以跟女兒一起分享，對於網友要她「認真養孩子」，她直言：「孩子不是認真教養而已重要的是真心陪伴每個階段每個小小的成長，每天都不大一樣縱使不一樣的再渺小！」

而網友要她「多讀書」，小甜甜也回應：「沒錯！我只是高中畢業的一個你心中沒水準沒唸書的人，但你知道嗎？人生經歷才更為可貴更是書裡學校裡學不到的！」

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小甜甜直率回應網友「建言」，透露現在生活就是忙著陪伴孩子成長，並有感而發道：「希望不要再有任何自己覺得自己才是對的，一直去告訴人家怎麼當媽媽，當媽媽這件事沒有人天生會，但絕對在過程中會非常努力學！ 為母則強 對於一切….這是真的！」

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】