2022年7套必睇歐美劇集：Marvel《月光騎士》、《怪奇物語4》...

已經邁入三月啦，大家也跟小編一樣今年才過兩個月就看了好幾部讚爆劇集嗎？而接下來不論是NETFLIX或是Disney+都有好幾部強檔等著上線，小編就為各位盤點了2022兩大串流平台最引人矚目的歐美劇集，除了Marvel劇集外，人氣劇集如《怪奇物語》最新一季也在名單內！



2022 最值得期待的歐美劇集：《柏捷頓家族：名門韻事》第二季

播放串流平台：NETFLIX

上線日程：3/25



有「19 世紀《花邊教主》」之稱的《柏捷頓家族：名門韻事》，劇中浪漫愛情故事再加上火辣辣的床戲，還可以看英國貴族們的華麗服裝，難怪讓觀眾看得無法自拔，而第二季也將在 3 月 25 日上線啦！在剛推出的第一個月，就有超過八百萬戶觀看此劇，可見有多受歡迎。若是已經看完第一季的朋友，據悉第二季走向將會聚焦在家族長子安東尼柏捷頓上。

【圖輯】點圖放大看《柏捷頓家族：名門韻事》第二季預告👇👇👇

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2022 最值得期待的歐美劇集：《月光騎士》

播放串流平台：Disney+

上線日程：3/30



Disney＋本月Marvel最強檔《月光騎士》將在30號上線啦，主角Marc Spector受解離性身份疾病之苦，簡單來說就是其擁有多重人格，身份包含富豪Steven Grant和計程車司機Jake Lockley，之所以被稱為「月光騎士」是因主角在夜晚時，其整體力量會隨著月光增強。在預告中也可見整部劇堪稱漫威目前發行的劇集中最驚悚及黑暗的，期待值破表！

【圖輯】點圖放大看Disney+Marvel《月光騎士》劇照👇👇👇

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2022 最值得期待的歐美劇集：《怪奇物語》第四季

播放串流平台：NETFLIX

上線日程：第一輯 5/27 第二輯 7/1



因為疫情一延再延，千呼萬喚《怪奇物語》第四季終於要上啦，分成上下兩輯，第一輯將在5月27日上線，第二輯則是7月1日。目前對於第四季已知的是Jim Hopper還活著！也將揭露Jim Hopper的過去，而飾演Steve Harrington的Joe Keery也在訪談中提到「最新一季將會更可怕、更黑暗！」，而許多粉絲同樣好奇的應該就是第四季是否會是最終章，創作者The Duffer Brothers也確認了第四季不會是《怪奇物語》的最後。

【圖輯】點圖放大看《怪奇物語》第四季預告👇👇👇

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2022 最值得期待的歐美劇集：《Ms. Marvel》

播放串流平台：Disney+

上線日程：2022 夏天預定



「Ms. Marvel」 為Marvel首位推出專屬漫畫的穆斯林英雄角色，許多人也認為驚奇女士將為Marvel宇宙帶來多樣化。對於劇集的消息目前相當有限，已知的是主角確認將由年僅19歲的加拿大演員Iman Vellani擔綱演出，許多人最關注的還有Marvel隊長本人貝兒娜森是否會出演劇集，外媒消息則是指出貝兒娜森可能會以客串角色出演。

【圖輯】點圖放大看《Ms. Marvel》預告👇👇👇

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2022 最值得期待的歐美劇集：《She-Hulk》

播放串流平台：Disney+

上線日程：確切日期待定



「She-Hulk」為Bruce Banner的表妹，原本為一名普通律師，在一場意外為了活命接受了Bruce Banner的輸血，也因此獲得了超能力，在短短19秒的預告中也可得知她在脾氣失控會變身，「不要讓我生氣，在我生氣的時候，你不會喜歡我」，目前上線日期未公布，已知共會有10集，每集約30分鐘。

【圖輯】點圖放大看《She-Hulk》預告👇👇👇

2022 最值得期待的歐美劇集：《王冠》第五季

播放串流平台：NETFLIX

上線日程：11 月預定



榮獲多項艾美獎肯定的《王冠》已經出了四季，第五季也將在今年11月上線，這部英美合拍的歷史劇集主要講述英國女王伊莉莎白二世統治期間的故事，對於此類的傳記主題可說是更難呈現，除了演員演技及故事劇本外，對於歷史時間軸的準確度也相較重要。第五季的故事將談到前首相約翰梅傑上任時期、黛安娜王妃與查爾斯王子破裂的婚姻及黛安娜王妃的死亡。

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2022 最值得期待的歐美劇集：《Human Resources 人力資源部》

播放串流平台：NETFLIX

上線日程：3/18



這部職場喜劇為人氣劇集《青春無密語》外傳，故事設定於劇中的「怪物世界」，每個怪物會被指派為一名人類客戶負責。如預告所見，成人及詼諧主題是不會少的啦，不過雖定位為喜劇，情節仍帶進了些較為沈重的議題，如痴呆與產後憂鬱，絕對是部值得一看的動畫喜劇。

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