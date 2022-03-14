恐怖室友｜求愛不遂謀殺前女軍人　棄屍荒野後扮無辜上電視受訪

懸疑愛情劇《安眠書店》（YOU）中的恐怖情人Joe為愛殺人肢解埋屍，因對感情「專一」而吸納到大批女粉絲。但現實生活中，當室友變成恐怖情人就絕對比驚悚片更恐怖，輕則動粗，重則連命都保不住。日前在Netflix上架的紀錄片影集《恐怖室友全記錄》（Worst Roommate Ever），就詳細講述了室友求愛不遂而謀殺前女軍人的心寒事件。

《恐怖室友全記錄》記錄了4個恐怖室友的真人真事。（Netflix）

紀錄片由《午夜靈異錄像》的製作公司Blumhouse Productions打造，首季分為5集，主要講述四個恐怖真人真事。而其中一集就講到曾二度參與伊拉克戰爭的美國陸軍退伍女軍人Maribel Ramos，於美國加州橙縣（Orange County）就修讀刑事司法學位，與形象安靜友善的韓裔美籍男室友K.C Joy合租時，竟然慘遭殺害及棄屍荒野。

Maribel與妹妹Lucero見K.C搬進來後甚少外出，故邀請他一同參與家庭聚會。經過和諧的相處，K.C與Maribel成為了好友，而男方亦對Maribel漸生情愫。K.C告白失敗後，行為變得怪異。知道Maribel認為兩人年齡差距太大後，竟然花過萬美元整容，讓自己看起上來更年輕，更刻意為取悅Maribel而在手臂紋上老虎刺青，一切都讓Maribel感到極為不安。

直至Maribel有日突然失蹤，大家變開始對K.C起疑。兩人同住18個月後，Maribel即將完成學位，卻多次缺席重要場合。K.C曾聯絡Lucero表示Maribel多天沒有回家，家人因此報案。調查期間警方發現，由於K.C開始拒絕交租，令Maribel感到困擾，兩人爭執後Maribel曾在失蹤前11日致電警方備案，指室友原本在月底前搬離上址，但在爭執過程中K.C說了一些令人毛骨悚然的說話，讓Maribel非常擔心人生安全。

最奇怪的是，英語一向流利的K.C在Maribel失蹤兼接受警方問話時，竟然裝傻變得對英語有障礙，希望能夠博取同情。另外，他的雙手滿佈神秘抓痕，聲稱是被被荊棘灌木叢刮傷，並裝可憐表示Maribel是其好友，所以很想她快點回到自己身邊。

警方秘密監視及跟蹤K.C後發現，他經常佢圖書館使用手提電腦，更曾搜查關於屍體腐爛需要多少時間及發現他在Google地圖搜尋鄰近加州峽谷的荒涼地點，更以衛星地圖來看其中一棵樹。最後警方立即到該地點進行地毯式搜查，終於發現Maribel的遺體，可惜由於腐爛程度過於嚴重而無法確定死因，而K.C亦於同日被捕。

Maribel妹妹Lucero在紀錄片中提到母親曾告誡：「安靜的人更要小心。」哽咽指如果當日聽從母親的話，Maribel可能不會遇上不幸事件。而當年55歲的K.C Joy被判刑15年，不過至今他始終不認罪，並裝可憐說：「家人要我道歉，但我不能為我沒有做過的事情道歉。也許有一天真相會水落石出，或者我會死在監獄裡。」