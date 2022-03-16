圈中八單大義滅親事件　梅啟明遭妻子Joey寫千字文控訴大快人心

今日 (15/3)，梅啟明的太太Joey向傳媒爆料數梅啟明種種惡行，寫下千字長文大控訴，這是她第二次大義滅親披露梅啟明貪錢真面目。早在上個月（27日）梅啟明找一眾傳媒開記者會，表示有人操控梅媽與他斷絕母子關係一事，令Joey看不慣他做的行為，於是前後公布了三段錄音內容。在圈中如梅啟明與妻子之間的大義滅親行為並不是罕見的事件，不少藝人會因為與家人有利益糾紛事件，而做出與Joey一樣的事情或者遭到家人這樣的對待，以下盤點圈中八件大義滅親事件，點擊下圖觀看更多：

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