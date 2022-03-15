家族榮耀｜余安安曾經歷兩段失婚姻　坦言後悔閃嫁周潤發

無綫（TVB）劇集《家族榮耀》講到余安安（飾演江淑賢）被楊茜堯（飾演甄芯）利用，將李彩華（飾賈洛儀）的身世轉達給陳曼娜（飾演劉愛歡），令到馬家再次四分五裂。余安安劇中是一位寡婦，與兒子張智霖（飾演馬展鴻）相依為命，老公更被懷疑是馬家家主于洋（飾演馬世宏）害死，是一個比較悲情的角色。

余安安在劇中飾演江淑賢，是一個比較悲情的角色。（《家族榮耀》截圖）

其實余安安在現賁中的婚姻也不美滿，曾兩次結婚但最終也是離婚收場，比較令人深像深刻的是於1983年與周潤發閃婚。她曾在節目中講述當時經過，坦言周潤發出現的時候，正是事業高峰期，她表示當時工作很累，每天睡眠不足4小時，令她頓生一種想找個人依賴的感覺。余安安說：「和他是拍《池女》時便認識，到之後合作再重遇，他突然向我求婚，我當時覺得幾有feel，所以就嫁。」安安直言那一刻一時衝動答應，二人都知道大家未準備好踏入婚姻，亦看不見將來。最終二人理智地和平分開，勇於承認及承擔錯誤。安安指當時並沒有太傷心，明白離婚會再次轟動娛樂圈，但沒有理由因此而摧毀自己一生幸福。

年輕時的余安安憑著香香公主一角成名。（《書劍恩仇錄》劇照）

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余安安的第二任丈夫是李萬琪，被問到離婚原因卻不欲多談，只謂：「因為一些女人都不能忍受的事情，需要離開，就要離開。」安安當時為了女兒，慎重地用了兩年時間考慮離婚，坦言離開一刻心情亦已復元。由於家族性心臟有問題，余安安一直為健康勤做運動，為的是能夠陪伴女兒成長。主持人鄭紹康直指安安是一個偉大的母親，離婚後更為兩個女兒而復出幕前工作，余安安淚灑當場表示：「是我令她們在不健康的家庭成長，這是我的責任。」長女於年前結婚，余安安知道女兒感恩自己一直以來為她們所作的付出，表示非常感動。鄭紹康問到安安現在的感情狀況，余安安表示一直未遇上對的人，自己至今仍然相信婚姻，沒有刻意尋求對象，即使將來遇上對的人，也未必會踏入結婚一步。

余安安非常懂得享受生活。（IG圖片／candiceyuonon）

上年白色情人節，余安安在Instagram宣布升級做婆婆。大女李文琪於2016年結婚，昨日公布有喜，余安安曬出母女合照，見她用手托住囡囡孕肚，場面溫馨，雖然戴上口罩，但仍難掩興奮。她留言道：「午飯後和我的Babe一起散步！ ＃always my sweet girl」。有網民稱讚余安安保養得宜，將會成為「最靚的婆婆」。

余安安升級做婆婆了！（IG@candiceyuonon）

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