楊丞琳李榮浩受疫情影響分居300日「僅視訊兩次」點維繫感情？

台灣女星楊丞琳和內地歌手李榮浩在2019年結婚，不料婚後就遇上疫情爆發，夫妻倆聚少離多，在台灣、大陸分居長達300多天。



近日李榮浩就在節目中聊到這段異地婚姻，自爆兩人300多天中只打過2次視訊，其他時間都只靠語音、訊息聯繫，但雙方感情依舊甜蜜。

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李榮浩近日在《朋友請聽好》分享婚姻相處模式時表示：「倆人在一起，沒有好沒有壞，我覺得就是適合比較重要。」至於先前曾和楊丞琳分隔長達300多天未見，外界都很好奇兩人如何維繫感情，他也透露其實他們這段期間只視訊過2次，其中一次還是因為老婆去探望共同朋友的兒子才視訊。

李榮浩分享，就算沒有開視訊，但他們還是會一直透過語音或是文字保持聯絡，雖然這樣的相處模式在別人眼裡可能有些特別，但他也坦然表示這就是夫妻倆最舒服的相處方法，「她很理解，我也很理解她」，就連一旁的井柏然也透露：「他們倆在一起的時候膩而清澈，我時常會覺得『我也想戀愛』，就那種感覺。」

事實上，過去楊丞琳受訪時就提到，他們不像其他遠距離夫妻或情侶經常視訊，連對方變胖變瘦都不曉得，但她也直言維持遠距離感情的重點就是心智要「夠成熟」，懂得理解對方，感情才能長久。

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