【澳網】「英國楊丞琳」苦戰逾2.5小時　爆冷不敵黑山選手

去年美網一炮而紅的「英國楊丞琳」拉度簡奴（Emma Raducanu），今天在澳洲網球公開賽女單第2輪，爆冷不敵外圍賽選手、黑山共和國的歌維妮（Danka Kovinic）。
拉度簡奴去年底確診，世界排名第18的她從美網後只參加了4場比賽，再也沒有添冠。本屆澳網首輪打得驚險才以盤數2：1晉級。今天面對世界排名第98名的歌維妮，拉度簡奴就先以4：6落敗。
縱然其後6：4扳回一城，但決勝盤雙方互相連環「破發」，拉度簡奴其後遭對手連破3個發球局。拉度簡奴艱辛搶回一局，卻把賽事拱手相讓，最後被對手連下4分破發，歌維妮終以盤數2：1，打入生涯首個大滿貫32強。
今日一戰長達2小時38分鐘，落敗後的拉度簡奴成為今天第3個出局的女單種子，其餘二人為西班牙名將梅古露莎（Garbine Muguruza）和排女單第6種子的愛沙尼亞的康德薇特（Anett Kontaveit）。
男單方面，英國名將梅利（Andy Murray）睽違3年重返澳網，縱然首輪經歷5盤大戰驚險過關，但次輪對上日本新星丹尼爾太郎，終遭直落三盤4：6淘汰，結束本屆澳網之旅。
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