體育熱話｜「英國楊丞琳」被跟蹤到住所　已婚狂迷偷錯鞋被捕

網球美少女「英國楊丞琳」拉度簡奴（Emma Raducanu）不幸被跟蹤狂纏上，據英媒《每日郵報》報道，一名叫Amrit Magar的35歲已婚男子，跟蹤到她的住所騷擾，留下紙條和物品，並試圖偷走拉度簡奴的鞋子。



去年在美網封后一炮而紅的拉度簡奴，日前在澳網女單第2輪爆冷出局。據悉，她去年底在澳洲透過電話告訴英國警方被跟蹤和騷擾。

拉度簡奴在今屆澳網失利，第2輪爆冷出局。（Getty Images）

拉度簡奴向警方表示不敢一個人出門，這位跟蹤狂已找到她在倫敦市郊的住址，至少三度登門騷擾。

去年12月，狂迷Amrit Magar在拉度簡奴的庭院裝飾了一棵樹，為它掛上聖誕燈飾，並順手取走一隻運動鞋當紀念品。拉度簡奴目前與父母同住，被偷的那隻鞋子其實是其父親的，結果Magar反過來被她爸追到巴士站，最後遭警察逮捕，上周被當地裁判官判決罪成。

拉度簡奴住所的監控拍到跟蹤狂的臉。（網上圖片）

據英媒指出，Amrit Magar原本是亞馬遜快遞司機，失業後在電視上看到拉度簡奴，去年11月向當地人打聽之後，一路找到她的住所。

Amrit Magar曾留下過紙條和鮮花：「沒什麼可說的，但你值得被愛。」他還畫了一張潦草的示意圖，上面註記了他從倫敦北的埃奇韋爾（Edgware），「長途跋涉23英里（37公里）只為見你一面。」

跟蹤狂在電視上看到拉度簡奴被吸引。（Getty Images）

拉度簡奴表示感到毛骨悚然：「我的自由被剝奪了，我必須時時提高警覺，很擔心這種事再度發生。我在自己家也無法感到安全。」她打算搬遷到保安更高的住所，以免又被跟蹤。