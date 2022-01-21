澳網｜「英國楊丞琳」負傷落敗出局　輸波有得着成就更強自己

去年美網冠軍﹑「英國楊丞琳」拉度簡奴在澳洲網球公開賽第2圈落敗出局。這名英國新星發揮不佳原來有難言之隱，賽後透露團隊曾經勸退，但她也依然堅持出賽。



英國網球新希望拉度簡奴（Emma Raducanu）出戰澳網次圈，鬥黑山球手歌維妮（Danka Kovinic），最終力戰3盤落敗收場，無緣晉級。

「英國楊丞琳」苦戰逾2.5小時 爆冷不敵黑山選手

拉度簡奴意外地贏得美網冠軍後一炮而紅，今年只是她首次出戰澳網正賽圈，亦需要克服傷患的困擾。「英國楊丞琳」首盤需要接受軍醫治理，賽後她整個比賽也受水泡的困擾，事關她來到澳洲後接受21日隔離，其後開始練習便生出水泡，而位置更令她十分困擾，「當我握拍時，便會碰到水泡，我接近不能握拍，對我的擊球持續有影響。」

拉度簡奴首盤已需要軍醫治理。（Getty Images）

為了不惡化傷勢，拉度簡奴在前幾天的練習避重就輕，「我不希望練習時令手泡更嚴重，故此我近日沒有練習過正手抽擊及發球，留待比賽時全力發揮，所以我只反覆練習反手擊球。」

縱然有傷在身影響發揮，團隊中更有人勸退拉度簡奴，但這名英國新星隨即回絕，就算如今出局收場，她也根本不介意，「這（水泡）必定是個挑戰，我沒有想過放棄，我想落場放手一搏。我在今仗也上了一課，假若我繼續改善自己的手上技術，融合本身的進取的打法，我相信我可以變得更有威脅。」

拉度簡奴受手中的水泡所困，未能交出正常水準。（Getty Images）

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