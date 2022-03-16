反起跑線聯盟｜ERROR肥仔孖練美娟演搞笑夫妻　導演大讚有夫妻相

ViuTV原創劇《反起跑線聯盟》將於3月21日(星期一)晚上隆重首播，劇集講述一班拒絕成為「怪獸家長」的父母，及要求子女贏在起跑線上的「虎爸」、「虎媽」，在校園裡各自為自己的理念辯護，而展開連場激戰。

肥仔@ERROR、練美娟、導演劉偉恆及劇中小演員合照

劇集早前開工，ERROR成員肥仔與練美娟於片場大放笑料！練姐投訴被台前幕後「欺凌」，被肥仔等人尊稱為「娟老師」，她稱：「呢個劇組個個都拍到精神分裂，肥仔就叫我做娟老師，導演又將我同肥仔叫錯晒，真係有冇搞錯啊，我地咁大分別都會搞得亂！」在旁的肥仔指娟姐地位係全個劇組最尊崇，要受到劇組的特別關注，肥仔表示：「通常片場最有地位嘅就會被人叫老師，宜家娟姐要枝水咋，都會全場大叫『娟老師要枝水啊！』，你可想而知佢幾咁受歡迎。」

肥仔@ERROR與練美娟於新劇《反起跑線聯盟》演攪笑夫妻

在劇中肥仔需要拍攝跳舞戲份，他與劇中囝囝拉筋做運動，期間小演員自爆金句「壓我條筋，加五百蚊」等等，逗得大家不時爆笑。劇情後期肥仔扭傷要娟姐幫忙按摩，但被娟姐投訴「食豆腐」。娟姐指：「依家佢（肥仔）用演員身份食我豆腐，按按吓又叫咩高啲入啲，唔知想我按邊度啊，係佢要求㗎咋，啲Fans唔好呷我醋啊。」

肥仔@ERROR與練美娟於新劇《反起跑線聯盟》演攪笑夫妻

導演劉偉恆第一次見肥仔跳勁舞，笑言過足導演癮，他說：「電視見佢跳舞梗係見過啦，但可以點佢跳幾個動作嚟睇吓先爽嘛！其寶娟姐同肥仔呢家人越嚟越似一家人，就連小演員嘅媽咪都話娟姐好似佢呀媽，真係好有感覺」。

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