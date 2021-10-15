反起跑線聯盟｜梁詠琪睽違15年拍劇唔為錢：唔同階段總有新嘗試

由梁詠琪（Gigi）、袁富華、潘燦良、周家怡、強尼等擔崗主演的ViuTV電視劇《反起跑線聯盟》周五（15日）舉行開鏡拜神，Gigi提及在劇中自己與潘燦良飾演的「虎爸」觀念正好對立：「戲入面我希望小朋友開開心心，（現實中嘅自己呢？）我覺得對於虎媽呢啲Term唔係非黑即白，父母要拎到個平衡令小朋友知道功課同學習係責任，而父母就後背後幫助佢哋，令小朋友知道面對壓力會有最強後盾，我自己睇完劇本都學到少少為人父母之道。」Gigi大讚《反起跑線聯盟》製作團隊專業：「大家一齊辛苦、有好嘢食又好開心、小朋友又好聽話，拍得好開心！」



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梁詠琪繼2006年客串TVB電視劇《老馮日記》後睽違15年回歸小屏幕，更是首度在電視劇擔正，Gigi唔怕辛苦：「之前客串過電視劇，理解到拍電視劇好辛苦，好佩服電視劇演員日以繼夜咁拍，接之前導演已經話要有心理準備係好辛苦，我反而覺得辛苦都唔緊要，最緊要係做啲自己冇做過嘅嘢、接受新挑戰。」

問起Gigi被什麼打動，她說：「同導演識咗十幾年，佢構思呢個劇本嘅時候因為同為父母就一齊傾劇本、開下會、加入一啲小故事，佢開拍嘅時候就提議我自己演埋，反正冇做過就挑戰下，每個人去到唔同階段總有新嘗試，可以放開心情試下。（重金禮聘出山？）我覺得OK就得，主要係鍾意個故仔、導演又係我好朋友。」