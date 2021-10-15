反起跑線聯盟︱肥仔唔避嫌緋聞演夫妻　娟姐：驚佢太投入抽離唔到

由梁詠琪（Gigi）、袁富華、潘燦良、周家怡、強尼等擔崗主演的ViuTV電視劇《反起跑線聯盟》周五（15日）舉行開鏡拜神，被七仙羽師傅在《晚吹》爆料ERROR隊長肥仔（梁業）：「一早吼住娟姐（練美娟）！」這對「緋聞男女」最終在《反起跑線聯盟》同框，更關係十級跳飾演育有一名兒子的夫妻，乍看剎是挺合襯，對於江湖傳聞二人就相當大方，肥仔：「大家（a.k.a七師傅）好想我哋一齊拍嘢，連Gigi、燦哥、家怡都話我哋係最似夫婦！」娟姐就指肥仔是私心道出內心對白：「我驚佢太投入感情抽離唔到！」二人相處打打鬧鬧，反而更予人關係親近之感覺，問到會否真的擦出愛火花，二人就堅稱：「我好專業！一定唔會！」肥仔：「理想型唔係對方，私下係Best Friend！」娟姐立刻駁火：「你咁快落閘，到時唔好話愛上我！」



點擊圖輯睇肥仔＆娟姐幾有愛！

+ 25

問起二人在劇中會否有親密戲份，原來肥仔曾問導演：「我哋使唔使咀戲，佢話冇喎，我有少少失望其實。」娟姐隨即解釋：「我哋最親密係生咗個仔！身形似肥仔、樣就似我！」只見二人的「第二代」選角滿分，樣子跟二人十足餅印！肥仔又透露與小朋友對戲有一定難度：「佢比較活潑、調皮，我哋講嘢佢唔聽就會用絕招錫佢一啖！」