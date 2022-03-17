《星空下的仁醫2》演員大換血　鍾嘉欣拒絕再拍鄭嘉穎唔得閒

早前無綫（TVB）在「香港國際影視展（線上版）」（FILMART Online）隆重介紹今年的自家劇集，也有不少是即將會開拍的題材，其中一套便是上年大獲好評的《星空下的仁醫》，已經確定會開拍續集。不過有傳媒報道指，今次將會更換幕前演員，只會沿用舊班底創作新故事。

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據該傳媒報道指，TVB此舉也算是迫於無奈，因為兩大主角鍾嘉欣和鄭嘉穎都分別是不同理由婉拒回歸劇組拍攝，嘉欣表示今年與老公商量好，決定要休息一年專注照顧屋企，明確落閘。而嘉穎則指手頭上有幾個工作正在接洽，要看檔期，加上是重新編寫故事，也要看看角色再考慮接拍，不是太直接的拒絕，但看來成事機會也不大。

鍾嘉欣想專注家庭。（鍾嘉欣IG）

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鄭嘉穎未必得閒。(陳凱琳ig)

第三位主角馬國明也在接受訪問時談到劇集不一定要沿用上一輯的演員，反正是新故事，只要幕後是同一班人馬就可以，看來馬明也預料到開新一輯也未必有自己份。還有周嘉儀和羅子溢，前者本身以自由身回巢拍劇，今年又去了第二個電視台開工，應該暫時回歸無望，而後者下年已經有兩套劇準備開拍，未必有時間開第三套。

羅子溢即將有《婚後事》和《巾幗梟雄之懸崖》開拍。（影片截圖）

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《星空下的仁醫2》看來真是會大換血。

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