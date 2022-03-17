被封汪小菲小三不忍了！內地女星張穎穎抖音割席：不一定非要嫁人

汪小菲（後改名汪少菲）與大S（徐熙媛）去年底斷開10年婚姻後，男方與大陸女星張穎穎的緋聞頻傳，大S則在日前火速超車，官宣與舊愛具俊曄閃婚，雙方感情各自精采。
日前她頻頻被拍到與汪小菲在一起，遭到大陸網友攻擊，11日她忍不住發文與汪小菲做切割外，近日更直言「不一定非要嫁人」。
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雖然大S已經官宣結婚，但張穎穎仍被冠上「小三」的標籤，在網路上飽受抨擊。近來張穎穎仍時常更新抖音，就有網友在留言區問「真堅強，這麼被罵，還能持續更新」、「為什麼不避風頭呢？這個時候出來」，張穎穎則回說：「我又沒錯避風頭幹嘛。」
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此外，還有網友直接勸她「穎穎，他要是打算娶，就值得，他沒有那個打算，還是算了吧！」，對此，張穎穎則大膽回說：「女人不一定非要嫁人才能體現自己的價值呀」。
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