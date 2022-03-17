阿嬌前夫賴弘國剛宣布結婚兼做人父　突遇沉重打擊崩潰跪地

鍾欣潼（阿嬌）前夫賴弘國在台灣有「醫界王陽明」之稱，在今個農曆年初三（2月3日）被爆出已有新戀情更於大年初一求婚成功！他現時的女朋友Alice與他的第一任妻子一樣曾任職空姐，有傳Alice目前已陀有虎B，因此這是奉子成婚，第三度成為人夫的賴弘國今年將會成為人父。
近日他在Instagram限時動態上載影片，見賴弘國身穿手術服從房間走出來，他的表情失落突然腳軟跪在地上，他寫道：「剛打開台股app的me」，原來近日台股因受到美股及疫情影響導致暴跌，賴弘國明顯受不住這沉重的打擊而萬念俱灰跪在地上。
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