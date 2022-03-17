國家網信辦召開「清朗發布會」　嚴禁劣跡藝人付出及懲治網暴

今日（17日），國家互聯網信息辦公室召開「清朗發布會」，深入整治各類網絡與娛樂圈亂象，主要有以下十個重點：



2022「清朗」專項行動十大重點。（微博@新華網）

當中提及全面整治劣跡藝人違規復出、被封賬號違規轉世，進一步聚焦重點平台、環節、版塊和產品功能，嚴管水軍招募和推廣引流信息，優化榜單評分功能，強化網絡名人賬號異常漲粉行為管理，嚴格清理「僵屍」粉、機器粉，堅決打擊通過雇傭水軍、惡意營銷等方式的非自然漲粉行為，確保粉絲賬號身份真實有效，並針對參與網民暴力的賬號，采取批量禁言等措施，對網暴首發多發賬號永久禁言、關閉賬號等，整治對象為全網絡。

點擊下圖睇2021至2022被封殺藝人：

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近年來，網絡上除了出現水軍之外，黑粉也逐漸興起，甚至成為一種職業，當紅的流量明星楊冪、王嘉爾、朱一龍、鞠婧祎、唐嫣、Angelababy、迪麗熱巴等都有職業黑粉，通過綜藝、影視作品等進行抹黑，最終只能採取法律手段制止。

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據悉，2021年，國家網信辦「清朗」系列專項行動，累計清理違法和不良信息2200萬餘條，處置賬號13.4億個，封禁主播7200餘名，下架應用程序、小程序2160餘款，關閉網站3200餘家。