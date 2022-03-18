韓女偶像哭訴被長期性騷擾「公司說不能拒絕」零薪女團生活似奴隸

前女團Baby Boo成員多濱（現藝名：Dayul）近況曝光，淚訴當年被經紀公司無情對待，在《偶像明星運動會》（簡稱：偶運會）也只能躲在廁所吃三文治，最令人難過的是被性騷擾的時候，經紀公司代表竟要她不能拒絕。



多濱17日登上《近況奧林匹克》談論過去在Baby Boo的辛苦生活，參加《偶運會》因為不紅、沒有其他藝人朋友且獨自參加，公司也沒有安排人員或經紀人陪同，一個人參加如此盛大的活動，回想起來忍不住流淚：「也沒有人照料我的三餐，也沒有我的位置，所以我就躲在廁所裡面，還好有贊助的三文治可以充飢，但吃一吃覺得很不舒服就沒吃了。」

【圖輯】多濱被邊摸大腿邊說「好漂亮」卻不能拒絕…（點圖放大看她的「奴隸女團生活」👇👇👇）

+ 9

不只如此，多濱提到過去跑活動還被喝醉的觀眾丟酒瓶，活動相關人士還會假借合照偷摸屁股，但公司代表得知後只說「他們是活動相關人士，未來也可能會再給我們活動，所以不要制止他們」。受害者不只她，還有當時的成員們也都遇到性騷擾。

像是邊摸大腿邊說「好漂亮」，甚至還有人合照時想要趁機親一下，多濱說如果是其他藝人都會有工作人員制止保護，但她們能依靠的只有彼此，就這樣隱忍下來到最後跟公司請求「我們什麼都不需要，只希望能夠解除合約」，但公司代表堅持不放人還大吼大叫。

【圖輯】點圖放大看多濱登上節目《近況奧林匹克》哭訴過往經歷👇👇👇

+ 3

經過長時間的合約訴訟，多濱還是很想站上舞台發光發亮，2018年改以藝名Dayul活動，曾參加《The Unit》競賽但第一集就被淘汰，後來參加《Best Entertainment選拔大會》獲得第一名並有演唱OST的機會：「而且還有了和以前成員們一起活動的機會，就覺得很開心。」她們也將再組女團出道。

【圖輯】點圖放大看更多Dayul多濱IG美照👇👇👇

+ 5

事實上，Baby Boo曾在《紀實探查隊》中透露3、4年來跑了500多場活動卻從沒拿到薪水，宿舍窗戶完全沒做好安全措施，還是成員的爸爸來幫忙才能保有隱私，有一次要跑活動還發現沒有水，是去拜託附近的理髮院才有辦法洗頭。

而且Baby Boo跑行程只能靠自己，公司只會傳訊息通知「幾點到哪裡哪裡」，她們便要自己想辦法準時抵達，就連回家也是自己搭地鐵，只有在舞台上看起來像藝人，這些悲慘經歷也被封上「奴隸女團」的稱號。多濱在這次《近況奧林匹克》訪問也有提到這個稱號，備感無奈表示：「其實以我們的立場來說被標上這樣的稱號並不好，但當時的狀況真的就是那樣。」

【同場加映】東張西望｜何文田鹹濕阿伯公然性騷擾：我畀200元摸超過十分鐘（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 13

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】