台女星遭網友性騷擾「內容勁露骨」不忍了！IG公開變態露臉下體照

【性騷擾／姚蜜】台灣女藝人姚蜜15日在Instagram上透露長久以來遭同一名變態男網友性騷擾，忍無可忍的她，氣得直接公開對方的長相，還附上了對方傳來的下體照，嗆聲「你以為你是誰？是覺得女生很好欺負？還是覺得很好騷擾？」，嚇得男子趕緊道歉求饒。
姚蜜15日在Instagram一連上傳多個限時動態，首先公開了一組帳號，指控對方長久以來不斷傳生殖器照片騷擾自己，讓她傻眼表示「正常生活的情況下，身為一個正常人，大家看他的生殖器，會有什麼樣的反應？」，接著曝光這名變態網友的無碼下體照，寫下「我很抱歉傷害大家的眼睛」，並詢問該網友「到底是啥小？你G很漂亮？還是很大？」。
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姚蜜似乎對於網友不只一次的騷擾行為感到極度憤怒、一次爆發，說道：「你以為你是誰？是覺得女生很好欺負？不好意思，事不過三、絕不忍讓！」並嗆聲「你有種傳這照片給我，我有種傳給大家看」，要求對方連續一個月向自己道歉，否則將報警，「請你自重，學習當個人」。
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隨後，姚蜜曬出該網友求饒的訊息，對話截圖中可看到網友道歉，承諾不會再騷擾姚蜜，而姚蜜還是忍不住教訓對方「你覺得你媽很開心你這樣做嗎？你覺得你雞雞很漂亮嗎？」。最後，她感謝大家的關心，並透露只是純粹想給對方一個教訓，並機會教育喊話「女生喜歡打扮是一種自我認同，偶爾性感是自我的欣賞，我樂意、我開心、我自己做主，但不代表可以讓你意淫我，甚至是騷擾，請注意禮貌」。
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