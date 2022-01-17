被傳性騷擾羅志祥20年師徒決裂　孫德榮揭陳年醜聞真相：有人指使

【孫德榮／羅志祥】孫德榮是台灣相當有名的經紀人，曾捧紅許多知名團體，旗下最知名的藝人有羅志祥、歐漢聲、孫協志、王仁甫、陳喬恩、張雨生等等，被譽為「偶像教父」。近來他開設新YouTube頻道《孫腫來了》，常聊起過去日常生活，日前他在節目上聊起他曾被傳性擾羅志祥，表示已經找到背後挑事的人。



孫德榮先前上節目《命運好好玩》表示，自己最疼愛的藝人是王仁甫，還在對方結婚時包了100萬台幣禮金祝賀，主持人何篤霖則提出疑問，指出外界都以為他最疼的是羅志祥，因為他對羅志祥就像是對自己的小孩一樣。對此，孫德榮則解釋：「羅志祥是第一個自己生的小孩」。

【圖輯】孫德榮突提「性騷擾羅志祥傳聞」：幕後有人指使！（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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孫德榮回憶起當初被謠傳性騷擾羅志祥，兩人的關係也就此決裂，當時被背叛的心情生不如死，「我的孩子不可能這麼做，一定是幕後有人指使」，更透露已經找到挑撥離間的藏鏡人，還爆料這個人現在也不好過，所以也別不想再說他了。

過去20年來孫德榮一直遭影射性騷擾羅志祥，直到2020年底才與羅志祥和解，「其中最經典的對話是，你為什麼背叛我？他回答我，你為什麼不要我？把這些年來的恩恩怨怨，只有我們兩個人好好的把心裡的話都吐露出來。」

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事實上，孫德榮先前參加《大尋寶家》節目時曾還原當時情況，表示當年與朋友合資開公司，也把旗下藝人合約交給對方，後來合作破局，對方竟以他的名義向羅志祥追討千萬違約金，羅志祥也乖乖照付，壓根不知道這筆錢從沒到孫德榮手上。他當時在節目中向羅志祥道歉：「羅志祥我真的很對不起你！也知道你辛苦這麼多年，我今天在這個節目上鄭重地跟你道歉，我不知道你真的付了那筆錢，我知道後很心疼，一定跟他拼命！」

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