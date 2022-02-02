前車路士領隊涉性騷擾　受害人拒絕仍難逃魔掌　辯稱尊重女生

前車路士領隊格蘭近日被以色列電視節目爆料，多名女性受害人於節目中指控格蘭性騷擾，並借助職位威逼她們發生性行為。

國際足協發表聲明，指會全力調查事件是否屬實；而當事人格蘭回應時，未有否認指控。



66歲的以色列籍教練格蘭曾執教韋斯咸、以色列跟加納國家隊，最令人深刻的是2007/08球季從摩連奴手中接過車路士帥印，他雖只執教藍軍一季，但仍於該季帶隊殺入歐聯決賽，惜互射12碼不敵曼聯屈居亞軍。

格蘭曾執教車路士一季，助球隊殺入2007/08球季歐聯決賽。（Getty Images）

可是這位教頭最近捲入桃色醜聞，以色列電視台Channel 12播出名為「Exposure」的偵查節目，節目中有數名女性指控格蘭利用名氣及權力，逼使她們發生關係，並不斷作出性騷擾行為。

據《以色列時報》引述節目內容，其中一名不願開名的22歲女生透露，前年6月格蘭聲稱要幫她搵工，借故邀她到自己家中。「格蘭叫我除衫，我以為他說笑。我坐得離他很遠，但他叫我走近一點，更嘗試攬住我不放。」

格蘭被以色列電視節目爆料，指他過去曾多次性騷擾不同女性。（Getty Images）

這名受害者指當時已感覺極不舒服，但格蘭仍繼續「施襲」，「他把手放在我大腿上，我立即縮開，但他之後竟然鎖我頸，像想我窒息一樣，把我的臉轉往他的方向，逼我跟他親吻，但我即時拒絕了。」

少女想離開但不果，更被逼留低過夜，格蘭再把她的手放入自己褲襠，令她衝入廁所崩潰痛哭。她最終跟格蘭分房訓，以為能夠逃出魔爪，誰知翌日早上睡醒，卻發現對方在自己頭上拿着陽具。

有鑑於格蘭在體育界的地位，多名受害者敢怒不敢言。（Getty Images）

她之後一度向格蘭對質，對方卻指這是「雙方自願的行為」；格蘭更稱自己會為她保守秘密。節目之後還有體育記者及模特兒訴說類似經歷，有人收過格蘭的性騷擾短訊，更形容其行為在業內是「公開的秘密」。

而礙於格蘭在體育界的地位，這些受害者之前一直未有把事實公諸於世。「我們都害怕說出真相，會影響自己的事業。」

格蘭回應事件時未有否認指控。（Getty Images）

節目出街之後，國際足協發表聲明，指會調查事件。「鑑於所提出的指控性質嚴重，國際足協道德委員會將了解事件。我們重申，若足球界發生任何不當或欺壓行為，國際足協都會非常認真地對待。」

事件主角格蘭及後回應，卻未有否認指控，「比起成功，我人生中一直重視人性，尊重你任何男或女生。我是個很多朋友、很友善的人，這些年來跟不同女生維持了不同的關係，當中都盡最大努力地尊重她們。」

格蘭指自己從來沒意圖傷害或不公平對待女生，「若有任何人因我而感到不舒服，我很遺憾，也為此衷心致歉。」