汪小菲醉後直播網民再追擊婚內出軌　被批「蹭大S熱度」失控鬧人

大S本月8日官宣二度結婚的消息，前夫汪小菲則意外神隱不出聲，網友們則繼續抨擊他與張穎穎的戀情是婚內出軌，張穎穎則在11日出面切割汪小菲，次日（12日）汪小菲不得已只好出聲「祝福徐熙媛幸福」。



昨（17日）汪小菲首度現身直播帶貨，網友們留言區瘋狂問大S結婚的事情，還有網友酸他開直播帶貨是為了蹭熱度，而他的回應也讓許多網友跌破眼鏡！

【圖輯】汪小菲：一個傻Ｘ說我蹭熱度！我蹭誰啊？（點圖放大看汪小菲醉後直播失控鬧網民👇👇👇）

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昨天汪小菲現身直播帶貨，而這也是大S官宣結婚後的首次直播，直播間引來近20萬網友看戲。畫面中汪小菲看起來相當疲憊、憔悴，而且連鬍子也沒刮，有眼利網友更發現他似乎是喝了酒才上直播。直播一開始還一直要網友們刷禮物，說了半天沒人理，一旁的助理才趕緊刷個禮物給汪小菲。

直播中，汪小菲滿臉鬍渣，有網友好奇詢問，他則透露剛好休假不想刮鬍子，坦言自己形象沒有外界想像中來得斯文，私底下還是有不修邊幅的時候，笑稱自己是個北京爺們兒。此外，他也意外透露自己還有點社交恐懼症。

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隨後，有網友留言逗汪小菲說：「大Ｓ要去吃韓國泡菜了，馬上嫁到韓國，你還不把她追回來？」汪小菲則回：「兩口子相處真誠最重要！」隨後似乎是怕網友誤會，他接著補充：「你們別多想，說的不是我」。

此外，有網友留言汪小菲蹭熱度，他一聽則回：「一個傻Ｘ說我蹭熱度！我蹭誰啊？別逗我了，誰蹭誰啊？」並不斷嘆氣：「男人對女人要靠行動，不能靠嘴巴，兩人之間相處，很多東西很難兩全其美」話中似乎有話，但他最後則強調要網友們別亂猜測這段話。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】