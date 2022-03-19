美國超模Bella Hadid承認14歲隆鼻超後悔　被封醜妹妹從小極自卑

美國名模Gigi Hadid與Bella Hadid為時尚圈知名姐妹花，其中25歲的妹妹Bella Hadid日前接受時尚雜誌《Vogue》採訪時，自爆從小就不斷被其他人說她「沒有姐姐漂亮」，讓她內心存在不安全感，14歲時曾透過整形手術隆鼻，如今也讓她相當後悔。



綜合外媒報導，Bella Hadid在受訪時坦言，其他人經常形容她是「姊妹中比較醜的那一個」，她說，「我以前是褐髮女孩（Gigi Hadid為金髮），我不像Gigi那麼酷，也不像她一樣外向」，「很不幸地是當你聽了那麼多次後，你就會開始相信那些。」

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於網友經常拿她少女時期的照片來跟現在比較，質疑她的五官都經過「加工」。Bella Hadid則嚴正否認，「我確定你們現在跟13歲的時候看起來也不一樣，不是嗎？我從來就沒打過任何填充物，我對這件事本身沒有意見，只是那不適合我」。

不過她也證實自己在14歲時曾經因為內心的不安全感跑去隆鼻，但現在只希望當年沒這麼做，「我希望我能保留祖先給我的鼻子，我覺得我本來可以漸漸喜歡上它」。

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該篇訪問公開後，不少網友都表示對於Bella Hadid隆鼻一事並不驚訝，但非常不滿她的父親Mohamed Hadid與母親Yolanda Hadid竟然讓女兒在14歲就整形，認為Bella Hadid內心的不安全感正是被母親偏愛金髮碧眼的「美國女孩」形象所害，批評尤蘭達將西方的審美標準加諸於孩子身上，並試圖抹去她們外表上的中東特徵。

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