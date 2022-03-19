華燈初上3｜90秒男男激情床戲主角出爐！王柏傑最愛的竟是「他」

《華燈初上》第3季下午三點準時開播，一上線就在PTT爆版，先前預告的「男男床戲」，終於有了答案。
王柏傑在《華燈初上》飾演牛郎亨利，和日式酒店光小姐百合（謝欣穎 飾）陷入愛河，甚至甘願幫忙他販毒，但亨利販毒如此大膽，是因為他和葛檢（修杰楷 飾）其實是一對戀人。亨利趁亨利以為百合不在家，直接帶葛檢回家，兩人醉酒擁吻，上演火辣的男男激情床戲，從玄關吻到床上，長達90秒時間，百合在床下目睹全程，淚流滿面。
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事後葛檢因東窗事發被關入獄，百合代表亨利去監獄探監，讓葛檢不以為然，百合像示威般證實亨利最愛的還是自己。
第三季播出前王柏傑和修杰楷在記者會上被問到男男戀還賣關子，修杰楷僅稱這個角色是個「斯文敗類」，也是他以為從沒演過的角色。
其實《華燈初上》感情戲幾乎都走悲劇路線，不只亨利和葛檢及百合這段三角戀沒有好結局，蘇媽媽和ROSE媽媽同時愛上江翰，江翰心屬ROSE媽媽卻因內心的自卑和膽怯不懂得愛人，三人都走上無法回頭的不歸路，徒留愛人的遺憾。
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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】