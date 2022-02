華燈初上3｜英文預告意外洩露兇手身份？網民1個線索估中真兇特徵

【華燈初上3/Netflix/預告/分析】被劇迷敲碗以久的Netflix台劇《華燈初上》第三季終於宣布將於3月18日上線,消息一出隨即引發粉絲熱烈迴響,同步公開的預告片中,也埋藏眾多伏筆,令人相當期待!



不過就有眼利網友發現,英文版預告似乎洩露了兇手的線索,驚訝直呼「剛剛在看英文版預告時,發現中文版沒有看出來的事!」

【圖輯】你能從英文版預告裡的字幕估中元兇這個特徵嗎?題示:這個英文連小學生都識!(點圖放大瀏覽👇👇👇)

+ 7

《華燈》第三季預告一登場,隨即點燃大批網友討論,還有人列出三大亮點,包含郭雪芙被下藥、警政系統崩壞以及霍建華成為破案關鍵,短短兩分鐘的影片令人看了意猶未盡,不過就有網友在Dcard發文分享,其中一段字幕似乎透露了兇手的線索。

【圖輯】點圖放大看《華燈初上3》預告中郭雪芙被落藥玩SM👇👇👇

+ 6

原PO在內文中提到,在英文版的預告中,背景音雖然是女旁白說「如果可以選擇,為什麼會殺人」,但字幕卻翻成「If she had a choice,why would she resort to murder?」,光是使用主詞「she」這一點,就讓原PO忍不住猜測,凶手是否就是女性,但原PO也不忘提出另一種可能「還是說這段是在指花子以前入獄前的事情,畢竟無法看出這句話的時間軸」。

【相關圖輯】華燈初上|網民瘋狂翻睇發現蘇媽媽5大死亡線索:兇手不只打一次(點圖放大瀏覽👇👇👇)

+ 9

貼文曝光後,另不少網友驚訝表示「你好猛」、「對啊如果不知道是男是女的話主詞到底怎麼用,是用It嗎」、「一定要讚你一個」、「以前老師說不知道都先用he,他用She感覺兇手真的是女生,但我學渣啦可能學錯笑死」、「字幕透露了一切,原PO太厲害啦,兇手身份瞬間變很明顯」。

【相關圖輯】華燈初上|郭雪芙26個Emoji暗藏劇透 網民靠4組符號估出真兇(點圖放大瀏覽👇👇👇)

+ 10

但同樣也有網友認為,「前一句不是說『一個女人在社會上生存有多不容易』所以才會用she吧」、「我是猜應該在談花子的過去,只是畫面故意剪蘇慶儀混淆視聽」。

【相關圖輯】華燈初上分析|羅志祥靠3大細節「認定兇手就是他」:抓到你啦!(點圖放大瀏覽👇👇👇)

+ 15

延伸閱讀:

妻剖腹血崩又遭判腦中風 明金成崩潰「星友擬籌安家基金」

【本文獲「TVBS」授權轉載。】