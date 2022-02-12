華燈初上3｜英文預告意外洩露兇手身份？網民1個線索估中真兇特徵

【華燈初上3／Netflix／預告／分析】被劇迷敲碗以久的Netflix台劇《華燈初上》第三季終於宣布將於3月18日上線，消息一出隨即引發粉絲熱烈迴響，同步公開的預告片中，也埋藏眾多伏筆，令人相當期待！



不過就有眼利網友發現，英文版預告似乎洩露了兇手的線索，驚訝直呼「剛剛在看英文版預告時，發現中文版沒有看出來的事！」

【圖輯】你能從英文版預告裡的字幕估中元兇這個特徵嗎？題示：這個英文連小學生都識！（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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《華燈》第三季預告一登場，隨即點燃大批網友討論，還有人列出三大亮點，包含郭雪芙被下藥、警政系統崩壞以及霍建華成為破案關鍵，短短兩分鐘的影片令人看了意猶未盡，不過就有網友在Dcard發文分享，其中一段字幕似乎透露了兇手的線索。

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原PO在內文中提到，在英文版的預告中，背景音雖然是女旁白說「如果可以選擇，為什麼會殺人」，但字幕卻翻成「If she had a choice,why would she resort to murder?」，光是使用主詞「she」這一點，就讓原PO忍不住猜測，凶手是否就是女性，但原PO也不忘提出另一種可能「還是說這段是在指花子以前入獄前的事情，畢竟無法看出這句話的時間軸」。

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貼文曝光後，另不少網友驚訝表示「你好猛」、「對啊如果不知道是男是女的話主詞到底怎麼用，是用It嗎」、「一定要讚你一個」、「以前老師說不知道都先用he，他用She感覺兇手真的是女生，但我學渣啦可能學錯笑死」、「字幕透露了一切，原PO太厲害啦，兇手身份瞬間變很明顯」。

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但同樣也有網友認為，「前一句不是說『一個女人在社會上生存有多不容易』所以才會用she吧」、「我是猜應該在談花子的過去，只是畫面故意剪蘇慶儀混淆視聽」。

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