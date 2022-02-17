《華燈初上》可能會拍電影版？林心如揭第3季延期上架真正原因

Netflix台劇《華燈初上》第三季確定於三月18日上片，製作人兼女主角林心如16日出席活動時解釋延遲上片的原因，是國際平台為了非英語系國家重新配音上字幕而延遲，非外傳重拍結局。林心如也透露第四季及電影版確實曾提出來討論，但「必須想出來更好的東西」才會進行。



林心如16日穿著白色露背小洋裝為美容食品水光錠擔任代言人，她靠著運動和保養目前體重已回到孕前的48公斤，整個人看起來緊實又健美。

【圖輯】又瘦咗！點圖放大看林心如當日出席活動的照片👇👇👇

+ 2

林心如透露最近正忙於今年七月要開拍製作的新戲《有生之年》，新戲會偏男性題材，以生死議題為主，仍是編劇杜政哲的作品，這一兩個月將進行選角，至於會不會有《華燈初上》班底演出?林如未有把話說死：「目前不會，但角色很多會再與導演許肇任討論。」

林心如在第二季中狠甩老公霍建華巴掌，她透露開拍前老公並不知情，她原本也手軟，問導演：「這場戲沒必要打巴掌吧？」結果導演給了肯定的答案，還問了現場工作人員，大家都叫好她只好照打，但也表示下手時有些技巧，用指腹打並不會太痛，但那場巴掌戲拍了三、四次。下戲之後她都會特別等霍建華收工然後請他去吃飯。林心如也說，這已非第一次打霍建華巴掌，兩人之前合作《傾世皇妃》時霍建華就曾被她打過。

【相關圖輯】華燈初上｜劉品言演陪姐小姐被強暴「都是真實的」FB還原拍攝經過（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 31

當初霍建華知道她籌備《華燈初上》過程和前置作業，就問他要不要幫忙演一個角色，霍建華當下就說好，他說目的只是單純幫她客串，希望「演最輕鬆的角色」， 當下她就決定讓他演出馬天華，結果編劇原想繼續寫下去，立馬被林心如阻止：「再寫下去他就不演了啦，到此為止。」她也笑說老公其實至今仍不知道兇手是誰？因為他只專注自己的角色，後面劇本他沒看。

【相關圖輯】華燈初上3｜英文預告意外洩露兇手身份？網民1個線索估中真兇特徵（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 7

第三季上檔日期從1月30日到2月9號到最後定檔3月18日播出，傳言是為了改拍結局，林心如笑說，小道消息實在太多，因為第一季和第二季的口碑及點擊率很好，Netflix就決定多配四個國家，泰國、葡萄牙等四個非英語系國家的字幕及配音，才會延到3月18日播出。她說過年時期連好久不見的遠房親戚的朋友都會來問兇手，但她仍不劇透。

林心如表示，《華燈初上》電影版和第四季是否開拍，主創人員都有坐下來討論，大家共識是要有好的東西才會動，如果開拍應該會電影、電視劇同步進行，而電影應該會走完全不同的故事線。

【相關圖輯】華燈初上｜郭雪芙26個Emoji暗藏劇透 網民靠4組符號估出真兇（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 10

【相關圖輯】華燈初上分析｜羅志祥靠3大細節「認定兇手就是他」：抓到你啦！（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 15

延伸閱讀：

獨／巴戈離世 方芳芳：他告訴我人生很短，但很幸福

獨／二嫂曝巴戈生前心心念念感謝的3個人

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】