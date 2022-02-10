華燈初上3｜郭雪芙玩SM！預告3大亮點衝擊視覺　破案關鍵竟是…？

【華燈初上3／Netflix／郭雪芙／性虐待／SM】Netflix台劇《華燈初上》第三部確定於3月18日下午3時上架，昨日公開正式預告，登場角色皆面對人生重大衝擊露出真面目，其中由郭雪芙飾演的Aiko（愛子）還慘遭SM，驚人反轉讓網友瘋狂留言：「我的天啊，怎麼跟我想像的完全不一樣，要瘋了！」



《華燈初上3》三大亮點：

一、郭雪芙遭下藥SM



郭雪芙劇中飾演Aiko（愛子），從「光」跳槽到「Sugar」成為紅牌，與媽媽桑寶寶（吳慷仁飾）互利互惠，豈料第三部預告中，她被某男子以皮繩「綑綁調教」，更慘遭下藥被兩名男子抬出，以及寶寶拿著藥包的特寫，畫面衝擊人心。

【圖輯】點圖放大瀏覽《華燈初上3》郭雪芙被落藥玩SM👇👇👇

+ 6

二、台灣警政系統崩壞



調查蘇媽媽命案過程中，台灣檢察官「葛檢」（修杰楷飾）和牛郎「亨利」（王柏傑飾）有毒品上的掛鉤，而當地基層警察「阿達」（章廣辰飾）也因命案錄音檔被發現而狠撞江翰（鳳小岳飾），在最新預告中，由屈中恆扮演的長官也疑似黑化。

【圖輯】《華燈初上3》預告逐格睇👇👇👇

+ 19

三、霍建華復仇反成破案關鍵



馬天華（綽號檜木、霍建華飾）身為黑道大哥，在劇中為了替姐姐蘇慶儀（楊謹華飾）復仇，出現在羅雨儂（林心如飾）面前時就準備殺了她，然而熟知販毒圈秘辛的他，在新一季時卻向警察潘文成（楊祐寧飾）透露：「一清專案被通緝的那個蔡老闆，你應該知道吧？你們警政系統，一大半都被他給包了。」意外成為破案關鍵。

【相關圖輯】華燈初上｜郭雪芙26個Emoji暗藏劇透 網民靠4組符號估出真兇（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 10

【相關圖輯】華燈初上｜網民瘋狂翻睇發現蘇媽媽5大死亡線索：兇手不只打一次（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 9

【相關圖輯】華燈初上分析｜羅志祥靠3大細節「認定兇手就是他」：抓到你啦！（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 15

延伸閱讀：

明金成猝死！營養師洩「3族群易心肌梗塞」必吃6食物曝

【本文獲「TVBS」授權轉載。】