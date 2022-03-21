三台收視報告｜《家族榮耀》破紀錄　《940920》排港劇第三位

三台收視報告又再出爐，今次的日期是3月14日至3月20日。今周有兩套劇集迎來大結局，分別是TVB的《家族榮耀》和ViuTV的《940920》，兩套劇集收視都不錯，前者更是打破了封塵年半的紀錄。
先講TVB，《家族榮耀》最後一周的收視達到26.3點，大結局取得電視直播收視27.4點，為該劇開播以來最高收視一集。全劇平均24.7點，為2020年9月至今兩線劇集收視之冠，只輸給2020 年 8 月播出的《反黑路人甲》，當年《反》的電視直播收視為24.9，而上年的《逆天奇案》電視直播收視則為23.7點，《家族榮耀》的確是創下了好成績，基本上已穩佔今年TVB劇集的收視冠軍位置。
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而ViuTV也有《940920》迎來結局篇，錄得3.8點收視，十集下來總收視為3.9點，成績還算可以，這個數字是自有收視公布（2021年5月）以來，ViuTV五套港產劇集中排在第三名，剛剛好是中間的位置。最近ViuTV力推港劇，在《940920》後，還有《反起跑線聯盟》和《冥冥之中》即將播出。
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