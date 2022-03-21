吳尊一家大細棄汶萊豪宅　微博高調宣佈搬來中國

曾紅遍中港台的前台灣組合飛輪海成員吳尊早年帶同一對兒女參加陸綜「爸爸去哪兒」後相當受歡迎，近幾年直接把事業重心都放在內地。吳尊早前接受訪問時更透露想讓一對兒女到內地升學，讓小朋友感受中國文化。
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今年初吳尊曾帶同一家大細到上海居住三個月，三月頭曾返回汶萊，當大家以為吳尊將回汶萊定居時，吳尊今日（21日）於微博高調宣布：「是的，我們搬來中國了，新的生活，新的夢想，新的體驗，期待創造更多美好的回憶」正式移居上海。
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原來早前吳尊一家大細返回汶萊只是收拾行李，總共收拾了23箱行李，總共450公斤，吳尊謝謝NeiNei和Max的協助搬行李，說一家團結就是力量。汶萊出生的吳尊，曾表示自己祖籍安徽，因為爺爺是從中國金門移民到汶萊，所以自己是中國人。
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