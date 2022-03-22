《魷魚遊戲》鄭浩妍殺入荷李活拍美劇　同呢個奧斯卡影后大鬥演技

南韓女星鄭好娟（HoYeon Jung，或譯鄭浩妍）因《魷魚遊戲》在全球爆紅後，不僅人氣直升，更有獎座加持，拿下 2022 年度美國演員工會獎（Screen Actors Guild Awards，SAG Awards）戲劇類劇集最佳女演員。如今，這位聲勢看漲的新生代女星將加盟 Apple TV+ 全新驚悚懸疑美劇《Disclaimer》。



《Disclaimer》改編自Renee Knight的同名懸疑小說，故事聚焦專門拍攝揭露重要機構所藏匿違法事件的紀錄片導演凱薩琳，描述事業如日中天的她，同時擁有完美的丈夫並育有一子，這看似愜意的生活卻都在某天她無意間翻出閱讀的小說後開始改變。

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凱薩琳一角由奧斯卡得主姬蒂白蘭芝（Cate Blanchett）飾演。鄭好娟將演出有著遠大抱負、勤奮工作又渴望討好他人的金，她知道為凱薩琳工作將會是她人生中的重大突破。其餘卡士包括《笨賊一籮筐》奧斯卡最佳男配角Kevin Kline、《波叔出城》Sacha Baron Cohen和《犬山記》Kodi Smit-McPhee。

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此劇由奧斯卡最佳導演得主Alfonso Cuarón自編自導，這是他與 Apple TV+ 簽下多年合約後的第一部劇集，也是他全權負責原創劇集每一集的編導處女作。《Disclaimer》尚未公布上線年份。

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