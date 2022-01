演員工會獎｜《魷魚遊戲》李政宰再爭視帝　鄭浩妍首次角逐視后

美國影視界盛事「第28屆美國演員工會獎」(28th Annual Screen Actors Guild Awards)即將於香港時間2月28日早上舉行,而提名名單於香港時間昨晚公布。掀起全球追劇熱潮的Netflix韓劇《魷魚遊戲》(Squid Game)獲得4項提名,是主角李政宰繼日前舉行的金球獎後,再次獲得提名力爭視帝之位,而在劇中飾演「姜曉」的鄭浩妍亦首次有份角逐視后!

李政宰再爭視帝。(劇照)

《魷魚遊戲》除了獲得視帝視后提名之外,亦獲「最佳劇集特技群體演出」及「最佳戲劇影集整體演出」,成為史上首部韓劇爭奪以上獎項。李政宰雖在日前的金球獎不敵《傳媒家族繼承人》(Succession)的Jeremy Strong,今次捲土重來再爭獎,更是美國演員工會獎首位獲得提名的亞洲男星。

李政宰在個人Instagram發文表示對於提名感到無比興奮,不僅是個人,而是整個劇集團隊:「我清楚地記得我們共同分享的寶貴時刻,全力以赴拍攝緊張的六輪比賽。除了分享難忘的回憶外,今天的SAG獎提名將被銘記為一個珍貴而感人的時刻。非常感謝SAG-AFTRA的成員。我謙卑地想與所有相信正義和愛的《魷魚游戲》粉絲分享這一刻。」

鄭浩妍首次角逐視后。(劇照)

而鄭浩妍就與AppleTV+劇集與《晨早直播室》(The Morning Show)的兩大女星珍妮花安妮絲頓(Jennifer Aniston)以及麗絲韋花絲潘(Reese Witherspoon)爭奪獎項。另外,對於獲得4項提名,導演黃東赫表示是創作《魷魚遊戲》以來最開心的時刻:「不單是一兩位主角獲賞識,而係整個卡士同獲最佳群體演出提名。作為導演,這帶來喜悅。」

鄭浩妍與珍妮花安妮絲頓(Jennifer Aniston)以及麗絲韋花絲潘(Reese Witherspoon)爭奪獎項。(IG/@from_jjlee)

部分提名名單如下:

最佳劇集男演員(劇情類)

Brian Cox /《傳媒家族繼承人》(Succession)

Billy Crudup /《晨早直播室》(The Morning Show)

李政宰 /《魷魚遊戲》(Squid Game)

Jeremy Strong /《傳媒家族繼承人》(Succession)

Kieran Culkin /《傳媒家族繼承人》(Succession)

最佳劇集女演員(劇情類)

珍妮花安妮絲頓 /《晨早直播室》(The Morning Show)

Elisabeth Moss /《使女的故事》(The Handmaid's Tale)

鄭浩妍 /《魷魚遊戲》(Squid Game)

Sarah Snook /《傳媒家族繼承人》(Succession)

麗絲韋花絲潘 /《晨早直播室》(The Morning Show)

劇情組最佳群體演出

《晨早直播室》(The Morning Show)

《傳媒家族繼承人》(Succession)

《魷魚遊戲》(Squid Game)

《使女的故事》(The Handmaid's Tale)

《黃石》(Yellowstone)

最佳劇集男演員(喜劇類)

Steve Martin /《破案三人行》(Only Murders in the Building)

Martin Short /《破案三人行》(Only Murders in the Building)

Jason Sudeikis /《乜都得教練》(Ted Lasso)

Michael Douglas /《荷里活教父》(The Kominsky Method)

Brett Goldstein /《乜都得教練》(Ted Lasso)

最佳劇集女演員(喜劇類)

Jean Smart /《天后與草莓》(Hacks)

Juno Temple /《乜都得教練》(Ted Lasso)

Hannah Waddingham /《乜都得教練》(Ted Lasso)

Elle Fanning /《The Great》

吳珊卓 /《叫她系主任》(The Chair)

最佳電視電影或迷你劇男演員

Murray Bartlett /《白蓮花大酒店》(The White Lotus)

Oscar Isaac /《婚姻暗流》(Scenes from a Marriage)

米高基頓 /《毒癮》(Dopesick)

伊雲麥葵格 /《侯斯頓傳奇》(Halston)

Evan Peters /《東城夢魘》(Mare of Easttown)

最佳電視電影或迷你劇女演員

Jessica Chastain /《婚姻暗流》(Scenes from a Marriage)

Jennifer Coolidge /《白蓮花大酒店》(The White Lotus)

Cynthia Erivo /《世紀天才:靈魂歌后》(Genius: Aretha)

Jean Smart /《東城夢魘》(Mare of Easttown)

琦溫斯莉 /《東城夢魘》(Mare of Easttown)

Margaret Qualley /《女傭浮生錄》(Maid)

最佳劇集特技群體演出

《東城夢魘》(Mare of Easttown)

《洛基》(Loki)

《魷魚遊戲》(Squid Game)

《眼鏡蛇道館》(Cobra Kai)

《飛隼與寒冬戰士》(The Falcon and the Winter Soldier)