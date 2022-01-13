演員工會獎｜《魷魚遊戲》李政宰再爭視帝　鄭浩妍首次角逐視后

美國影視界盛事「第28屆美國演員工會獎」（28th Annual Screen Actors Guild Awards）即將於香港時間2月28日早上舉行，而提名名單於香港時間昨晚公布。掀起全球追劇熱潮的Netflix韓劇《魷魚遊戲》（Squid Game）獲得4項提名，是主角李政宰繼日前舉行的金球獎後，再次獲得提名力爭視帝之位，而在劇中飾演「姜曉」的鄭浩妍亦首次有份角逐視后！

李政宰再爭視帝。（劇照）

《魷魚遊戲》除了獲得視帝視后提名之外，亦獲「最佳劇集特技群體演出」及「最佳戲劇影集整體演出」，成為史上首部韓劇爭奪以上獎項。李政宰雖在日前的金球獎不敵《傳媒家族繼承人》（Succession）的Jeremy Strong，今次捲土重來再爭獎，更是美國演員工會獎首位獲得提名的亞洲男星。

李政宰在個人Instagram發文表示對於提名感到無比興奮，不僅是個人，而是整個劇集團隊：「我清楚地記得我們共同分享的寶貴時刻，全力以赴拍攝緊張的六輪比賽。除了分享難忘的回憶外，今天的SAG獎提名將被銘記為一個珍貴而感人的時刻。非常感謝SAG-AFTRA的成員。我謙卑地想與所有相信正義和愛的《魷魚游戲》粉絲分享這一刻。」

鄭浩妍首次角逐視后。（劇照）

而鄭浩妍就與AppleTV+劇集與《晨早直播室》（The Morning Show）的兩大女星珍妮花安妮絲頓（Jennifer Aniston）以及麗絲韋花絲潘（Reese Witherspoon）爭奪獎項。另外，對於獲得4項提名，導演黃東赫表示是創作《魷魚遊戲》以來最開心的時刻：「不單是一兩位主角獲賞識，而係整個卡士同獲最佳群體演出提名。作為導演，這帶來喜悅。」

鄭浩妍與珍妮花安妮絲頓（Jennifer Aniston）以及麗絲韋花絲潘（Reese Witherspoon）爭奪獎項。（IG/@from_jjlee）

部分提名名單如下：

最佳劇集男演員（劇情類）

Brian Cox /《傳媒家族繼承人》（Succession）

Billy Crudup /《晨早直播室》（The Morning Show）

李政宰 /《魷魚遊戲》（Squid Game）

Jeremy Strong /《傳媒家族繼承人》（Succession）

Kieran Culkin /《傳媒家族繼承人》（Succession）

最佳劇集女演員（劇情類）

珍妮花安妮絲頓 /《晨早直播室》（The Morning Show）

Elisabeth Moss /《使女的故事》（The Handmaid's Tale）

鄭浩妍 /《魷魚遊戲》（Squid Game）

Sarah Snook /《傳媒家族繼承人》（Succession）

麗絲韋花絲潘 /《晨早直播室》（The Morning Show）

劇情組最佳群體演出

《晨早直播室》（The Morning Show）

《傳媒家族繼承人》（Succession）

《魷魚遊戲》（Squid Game）

《使女的故事》（The Handmaid's Tale）

《黃石》（Yellowstone）

最佳劇集男演員（喜劇類）

Steve Martin /《破案三人行》（Only Murders in the Building）

Martin Short /《破案三人行》（Only Murders in the Building）

Jason Sudeikis /《乜都得教練》（Ted Lasso）

Michael Douglas /《荷里活教父》（The Kominsky Method）

Brett Goldstein /《乜都得教練》（Ted Lasso）

最佳劇集女演員（喜劇類）

Jean Smart /《天后與草莓》（Hacks）

Juno Temple /《乜都得教練》（Ted Lasso）

Hannah Waddingham /《乜都得教練》（Ted Lasso）

Elle Fanning /《The Great》

吳珊卓 /《叫她系主任》（The Chair）

最佳電視電影或迷你劇男演員

Murray Bartlett /《白蓮花大酒店》（The White Lotus）

Oscar Isaac /《婚姻暗流》（Scenes from a Marriage）

米高基頓 /《毒癮》（Dopesick）

伊雲麥葵格 /《侯斯頓傳奇》（Halston）

Evan Peters /《東城夢魘》（Mare of Easttown）

最佳電視電影或迷你劇女演員

Jessica Chastain /《婚姻暗流》（Scenes from a Marriage）

Jennifer Coolidge /《白蓮花大酒店》（The White Lotus）

Cynthia Erivo /《世紀天才:靈魂歌后》（Genius: Aretha）

Jean Smart /《東城夢魘》（Mare of Easttown）

琦溫斯莉 /《東城夢魘》（Mare of Easttown）

Margaret Qualley /《女傭浮生錄》（Maid）

最佳劇集特技群體演出

《東城夢魘》（Mare of Easttown）

《洛基》（Loki）

《魷魚遊戲》（Squid Game）

《眼鏡蛇道館》（Cobra Kai）

《飛隼與寒冬戰士》（The Falcon and the Winter Soldier）