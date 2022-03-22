《哈利波特》金妮曬婚戒宣布做人妻！全部主演剩「妙麗」未結婚？

在《哈利波特》系列電影中扮演「金妮」的Bonnie Wright，開心在社群網站上發布與夫婿Andrew Lococo一起秀婚戒的短片，宣布已經嫁為人妻，寫道：「昨天是我人生中最棒的一天，感謝我的丈夫！」



31歲的Bonnie Wright，在《哈利波特》裡飾演的金妮，是哈利好友榮恩的妹妹，後來與哈利擦出愛的火花，在剷除了佛地魔之後結婚生子。戲外的Bonnie Wright，雖然並非影迷眼中的超級大美人，卻魅力獨具，曾和扮演少年葛林戴華德及在《吸血新世紀》系列中亮相的Jamie Campbell Bower訂婚，但兩年多之後就分手。她與Andrew Lococo交往多久暫時不得而知，不過前年9月彼此的戀情就已公開，Bonnie Wright更為了Andrew Lococo常常從自己居住的洛杉磯前往Andrew Lococo落腳的聖地牙哥，到最後乾脆省去兩個多小時的車程、直接搬到聖地牙哥和Andrew Lococo同居，現在戀情終於修成正果。

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《哈利波特》片中扮演雙胞胎之一的James Phelps用表情符號才恭喜戲裡的小妹，扮演史萊哲林學院心機女潘西的Scarlett Byrne也在社群網站上寫道：「向妳們兩位都恭喜。」顯然戲不如人生，片子裡的死對頭，真實生活中仍能當朋友。

今年元旦HBO Max才推出了《重返霍格華茲》的特別節目，勾起觀眾無限回憶，3大主演中「榮恩」魯拔格連特已是一個女兒的爸，「哈利」丹尼爾域卡夫日前才剛與女友一起出席新片《失驚無神闖謎城》首映典禮，唯獨「妙麗」愛瑪屈臣雖然和男友的感情穩定，卻還沒打算與他一起公開在活動上合體。

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