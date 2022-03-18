《哈利波特》傳開拍續篇　「哈利仔」講明不感興趣︰對現狀很滿意

今年元旦日，於HBO MAX播出的《哈利波特》20週年紀念特輯，請來原班演員亮相重聚。（Facebook圖片）

繼《哈利波特》（Harry Potter）電影系列面世20週年，HBO Max為慶祝而在本年一月一日播出紀念重聚特輯，請來三位主角丹尼爾烈格夫（Daniel Radcliffe）、愛瑪屈臣（Emma Watson）及路拔格連（Rupert Grint）與其他演員同場亮相後，又再有消息指《哈利波特》首兩集的導演Chris Columbus有意開拍哈利波等的後續篇《Harry Potter and the Cursed Child》。

導演Chris Columbus以《星球大戰》（Star Wars）的原三部曲主角在後續篇再演角色為例子，希望能夠開拍《哈利波特》的後續篇。（imdb）

星戰三部續篇的成功 來自原班主演重現

導演在荷里活導報的訪問中指出：「當J.J. Abrams（星球大戰《原力覺醒》及《天行者的崛起》的導演）邀請了原三部曲的演員拍攝星球大戰（第7—9集），便讓整個系列重新變得偉大。毫無疑問，當他們出現在銀幕上，所有星戰迷也被受感動。」而他亦認為在哈利波特迷身上也會有一樣的效果。

「哈利仔」Daniel Radcliffe在出席新戲活動時回應，指暫時沒有興趣再演哈利波特。（Getty Image）

哈利仔好不容易擺脫角色 強調暫時不考慮再演

然而「哈利仔」丹尼爾在新戲《失落謎城》（The Lost City）的宣傳活動上作出回應，直言：「現階段暫時沒有興趣參演。」他亦坦言知道這並不是所有人喜歡的答案，但認為自己近年尚算成功地擺脫哈利波特，而當哈利波特不再成為他日常生活的一部分後，他反而更能夠享受過去的作品，而重新演出哈利波特則會為他的人生帶來翻天覆地的改變。

《哈利波特》亦有推出前傳《怪獸與他們的產地》及《怪獸與葛林戴華德之罪》，今年四月將會上映前傳第三集《怪獸與鄧不利多的秘密》（imb）

近年不少經典及名作亦推出前傳及延續篇

其實導演的野心並不難理解，哈利波特經歷八部電影的成功，而前傳《怪獸與他們的產地》（Fantastic Beasts and Where to Find Them）及《怪獸與葛林戴華德之罪》（Fantastic Beasts：The Crimes of Grindelwald）的受歡迎程度極高，今年亦會推出第三集《怪獸與鄧不利多的秘密》（Fantastic Beasts：The Secrets of Dumbledore）。

電影《魔戒》（Lord Of The Rings）系列亦有推出三部《哈比人》前傳電影，而今年亦在Amazon Prime推出影集《魔戒：力量之戒》（The Lord of the Rings: The Rings of Power）。（imdb）

導演Chris Columbus明顯借鏡星球大戰的成功，希望前傳完成後推出後續篇，而無獨有偶，同樣的「方程式」在其他電影系列亦曾出現，如Peter Jackson導演的《魔戒》系列在拍攝哈比人前傳後，今年以影集形式在Amazon Prime登場。

出現在《哈利波特—死神的聖物2》（Harry Potter and the Deathly Hallows Part 2）結尾的中年哈利、妙麗、榮恩和金妮，看來要等演員們步入真實年齡後，觀眾才有機會看見他們真實地演出中年版《哈利波特》。

哈利仔補充 Never Say Never

但「哈利仔」在訪問完結前亦補充，重演並非絕對不可能。他指出：「現在哈利波特才過去了十年，所以我暫時沒有興趣再演，而星球大戰的原主角則渡過了三四十年才重演角色。」似乎在暗示假以時日，我們就會有機會看見他再演哈利波特。