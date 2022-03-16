英國女星Emma Watson出道多年都只是31歲，而且美貌更Keep得好好，不過出名由細靚到大的她，近日出席頒獎禮時狀態卻勁殘，額頭多條皺紋令網民大呼接受唔到！「妙麗」疑似走樣，不知《哈利波特》一眾童星近況又如何呢？



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Emma近日出席英國電影學院獎（BAFTA）頒獎禮時，卻被指開始現老態。她本身已十分瘦削，但當日照片似乎又瘦了一圈，而且額頭佈滿皺紋，十足一條條火車軌。

👇點撃圖片看Emma英國電影學院獎近照👇

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其實在2019年的聖誕，飾演馬份的Tom Felton曾分享他與5位《哈利波特》演員的聖誕聚會照，當時他被指外貌變得勁老，而當時站在Tom旁邊的Emma，兩年多後亦難逃「走樣」命運，不知《哈利波特》的童星們近況又如何呢？

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【1】Emma Watson

演出《哈利波特》女主角妙麗後爆紅，近年主力推廣性別平等思想，最新作品是電影《小婦人》。

【2】Daniel Radcliffe

私生活低調，而且沒有任何公開的社交帳戶，最新主演電影《失驚無神闖謎城》（Lost City），香港原定今年3月上映。哈利的圓框眼鏡已成為一大標誌，Daniel不戴眼鏡時你又是否認得呢？

【3】Rupert Grint

「榮恩」拍畢8集《哈利波特》後即減少露面，2020年和女友Georgia Groome誕下女兒Wednesday，最近作客名嘴Jimmy Fallon的清談節目The Tonight Show。

【4】Robert Pattinson

拍攝《哈利波特：火盃的考驗》後人氣急升，成為一線男星，除了同樣是經典的《吸血新世紀》系列外，近年還有演出《天能》，以及在即將上映的最新一集《蝙蝠俠》演第二代Batman。

【5】Tom Felton

「馬份」Tom Felton今年34歲，雖然依然被指外貌比年紀老，不過應該是因為留鬚及有皺紋的關係。

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【6】Josh Herdman

Josh飾演馬份的小跟班「高爾」，他之後未有繼續演戲，現時是MMA綜合格鬥選手，擅長柔道。

【7】Matthew Lewis

當年是個肥仔的「奈威」，長大後減肥加Baby fat消失，變身大隻型男，Matthew近年作品包括《喋血雙紅》。

【8】Jamie Waylett

角色是馬份身邊的惡霸「Vincent」，但早年被控在母親倫敦的家種植大麻，之後又參與倫敦騷亂被判入獄兩年，即使在《哈利波特：死神的聖物》有重要戲份，亦令他在往後的續集被消失，兼斷送演藝生涯。

【9】Bonnie Wright

飾演Ginny的她同樣有參與全數8集《哈利波特》，之後轉為做導演及幕後製作，亦成為綠色和平的大使，宣揚環保。

【10】Harry Melling

經常欺負哈利的表哥「達利」亦是減肥成功的例子之一，有指他激減30kg，相信第一眼都未必認得出，他在Netflix《后翼棄兵》中與女主角Anya Taylor-Joy有對手戲。

【11】Evanna Lynch

Evanna飾演古怪少女「露娜」，一頭金髮十分有仙氣，今年30歲的她已鮮少再拍戲，但依然Keep住靚樣。

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