《紐約時報》 疑抽水刪《哈利波特》作者　反被網民罵自以為正義

經典小說《哈利波特》一直被推崇為兒童的最佳讀物,原著作者JK羅琳(J.K Rowling)更因而成名。不過近年JK羅琳有關跨性別的言論就不時被炒作,最近更被《紐約時報》 (The New York Times)賣廣告抽水,提出「想像《哈利波特》沒有作者」,疑似想建議「取消」作者一欄,但此舉在網路上引起極大迴響。

廣告一來就見到Lianna是位哈利波特迷,亦是多元主義支持者。(影片截圖)

廣告其中一句︰"Lianna is imagining Harry Potter Without Its Creator. "疑似主張刪去作者的功勞。(影片截圖)

近年受跨性別言論纏繞的JK羅琳,似乎被視為歧視的代言人,近日《紐約時報》就推出廣告,其中一條廣告標語是︰"Lianna is imagining Harry Potter Without Its Creator. Lianna is A Harmony of Flavors. Independent journalism for an independent."意思是︰「Lianna是個和平的多元主義者,具獨立思考,她正想像一個沒有作者的《哈利波特》世界。」

有指《紐約時報》是想借「刪除作者」論,去吸納年輕及主張多元社會的客群。不過此舉就帶來反效果,有網民指矯枉過正,認為行為非常可笑,有網民指︰「你可以不喜歡她,但不能否認JK羅琳是作者的事實」,更感慨美國社會充斥住以為政治正確的正義之士。

JK羅琳曾在言論惹爭議後,自爆曾遭家暴和性侵,自言要是遲出生30年自己都有機會變性。(Getty Images)

這場風波更令JK羅琳未能出現在去年播出,《哈利波特20周年:重返霍格華茲》的大團圓畫面中,只留下少數訪談片段。(影片截圖)

其實整件事要由2020年講起,JK羅琳曾公開發表對跨性別人士的看法,起初在Twitter寫上︰「如果性不是真的,就沒有所謂同性相吸。」此時已引起廣泛討論,隨後在同年6月,又在Twitter寫上︰「有月經才是女人」,這句話更軒然大波,除了飾演哈利波特的丹尼爾烈格夫(Daniel Radcliffe)即時公開言論表示︰「跨性別者都是女人」,連《怪獸與牠們的產地》男主角艾迪烈柏尼(Eddie Redmayne)都有清楚表達出自己並不認同JK羅琳的觀點,加上他曾演《丹麥女孩》,對跨性別者會更有深入了解。這場風波更令她未能出現在去年播出,《哈利波特20周年:重返霍格華茲》的大團圓畫面中,只留下少數訪談片段。