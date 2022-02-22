《紐約時報》 疑抽水刪《哈利波特》作者　反被網民罵自以為正義

經典小說《哈利波特》一直被推崇為兒童的最佳讀物，原著作者JK羅琳（J.K Rowling）更因而成名。不過近年JK羅琳有關跨性別的言論就不時被炒作，最近更被《紐約時報》 （The New York Times）賣廣告抽水，提出「想像《哈利波特》沒有作者」，疑似想建議「取消」作者一欄，但此舉在網路上引起極大迴響。

廣告一來就見到Lianna是位哈利波特迷，亦是多元主義支持者。(影片截圖)

廣告其中一句︰＂Lianna is imagining Harry Potter Without Its Creator. "疑似主張刪去作者的功勞。(影片截圖)

近年受跨性別言論纏繞的JK羅琳，似乎被視為歧視的代言人，近日《紐約時報》就推出廣告，其中一條廣告標語是︰＂Lianna is imagining Harry Potter Without Its Creator. Lianna is A Harmony of Flavors. Independent journalism for an independent.＂意思是︰「Lianna是個和平的多元主義者，具獨立思考，她正想像一個沒有作者的《哈利波特》世界。」

有指《紐約時報》是想借「刪除作者」論，去吸納年輕及主張多元社會的客群。不過此舉就帶來反效果，有網民指矯枉過正，認為行為非常可笑，有網民指︰「你可以不喜歡她，但不能否認JK羅琳是作者的事實」，更感慨美國社會充斥住以為政治正確的正義之士。

JK羅琳曾在言論惹爭議後，自爆曾遭家暴和性侵，自言要是遲出生30年自己都有機會變性。（Getty Images）

這場風波更令JK羅琳未能出現在去年播出，《哈利波特20周年：重返霍格華茲》的大團圓畫面中，只留下少數訪談片段。（影片截圖）

其實整件事要由2020年講起，JK羅琳曾公開發表對跨性別人士的看法，起初在Twitter寫上︰「如果性不是真的，就沒有所謂同性相吸。」此時已引起廣泛討論，隨後在同年6月，又在Twitter寫上︰「有月經才是女人」，這句話更軒然大波，除了飾演哈利波特的丹尼爾烈格夫（Daniel Radcliffe）即時公開言論表示︰「跨性別者都是女人」，連《怪獸與牠們的產地》男主角艾迪烈柏尼（Eddie Redmayne）都有清楚表達出自己並不認同JK羅琳的觀點，加上他曾演《丹麥女孩》，對跨性別者會更有深入了解。這場風波更令她未能出現在去年播出，《哈利波特20周年：重返霍格華茲》的大團圓畫面中，只留下少數訪談片段。