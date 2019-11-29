【返校】21歲王淨獲封周迅接班人　唱歌演戲寫書樣樣精

台灣電影《返校》近日在香港上映，故事改編自同名人氣電腦遊戲，未上映已備受矚目，上映後大受歡迎，台灣本土票房突破2.5億元台幣。 除了票房大賣，女主角王淨亦憑此片爆紅，更獲提名本屆金馬獎最佳女主角，成為史上最年輕的準影后，這位年僅21歲的女演員會唱歌、演戲及寫書，名符其實才藝雙全。

王淨憑《返校》成為金馬獎史上最年輕入圍影后的演員。（《返校》劇照）

王淨進入演藝圈前，早已是一名作家，她在15歲時以筆名「菌菌」推出網絡小說《芭樂愛情》，當時她隻身赴美留學，閒來沒事就開始寫小說，想不到會爆紅，隔年更推出第二本作品《蟑螂哲學》，這時候她在台灣已是小有名氣的美少女作家。

王淨15歲時創作出第一本小說。（網上圖片）

至於讓王淨進入演藝圈的原因，要追溯到2015年，有日王淨搭的士時，在車上的唱k裝置獻唱田馥甄的《小幸運》，過程被司機拍下來並放到YouTube，甜美面孔與甜美歌聲，片段隨即爆紅，更吸引了電影《痴情男子漢》劇組的注意，邀請王淨試鏡，最後演上女主角。

王淨拍電影版《鬥魚》人氣急升，仲同男主角林柏叡假戲真做，不過二人現已分手。（電影劇照）

之後王淨演了電影版《鬥魚》，亦參演劇集 《你的孩子不是你的孩子：茉莉的最後一天》，並入圍第54屆金鐘獎「迷你劇集／電視電影女配角獎」，而《返校》就為她再下一城，首次挑戰影后寶座，難怪曾跟她合作過的導演，會形容她是「周迅接班人」。

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+ 7 + 6 + 5

雖然已升呢至準影后級人馬，但王淨私下十分低調，其IG戶口擁有近15萬粉絲，她不時上載自拍照「派福利」，見她自拍技巧了得，每張相都甜美可人，私服造型亦相當出色，難怪不少「絲打」都話要向她學習。

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