複身犯｜楊祐寧一人分飾五角劇情極燒腦　王淨一改《返校》清純樣

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台灣電影《複身犯》由楊祐寧、張榕容、陳以文、王淨主演，上映僅一星期全台票房已突破千萬（約二百多萬港元），《複身犯》劇情懸疑、燒腦，吸引不少影迷一睇再睇。

《複身犯》將於3月25日上映。（《複身犯》電影海報）

《複身犯》講述透過一個身體借屍還魂的人格分裂類型電影，一場藉由幾位死者的意識上傳至死刑犯身上的實驗，希望通過植入五名人格意識的載體「193」（楊祐寧　飾）找出幼童綁架案的真兇。

楊祐寧飾演在大腦內乘載多個人格意識的 「代號193」。（《複身犯》電影劇照）

《複身犯》預告講到一架巴士，在路程中意外翻則，車體發生爆炸，連同司機在內，車內五人在該場事故中喪命，後來警方在爆炸後的車內找到一隻沾染乙醚的絨毛娃娃，這個關鍵性線索牽扯出一宗兒童連環失蹤案，而案件的幕後主腦很可能就在該五名乘客之中。

五名罹難者的人格會被轉移到一個陷入植物人狀態的死刑犯身上。（《複身犯》電影劇照）

為了追緝兇手和救出孩童，警方決定秘密與實驗中心合作，使用仍在實驗中的意識上傳技術，五名罹難者的人格會被轉移到一個陷入植物人狀態的死刑犯身上，成為了在大腦內乘載多個人格意識的「代號193」。五名死去的嫌疑犯藉此借屍還魂，警方須通過審問不同人格意識找出兇手，五名人格就這樣上傳至同一副軀殼，五個嫌疑犯、五種版本的「真相」，令案件更撲朔迷離。

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