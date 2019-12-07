【返校．專訪】學姊王淨評價兩極　一句霸氣回應：不好的就當放屁

今年票房近2億（台幣）的台灣電影《返校》勇奪金馬獎5項大獎，主演王淨和曾敬驊憑電影分別入圍金馬最佳女主角、最佳新演員，更可貴的是，兩人因為合作成為彼此吐苦水的好友，王淨大讚曾敬驊是個非常好的傾聽者。

王淨和曾敬驊清楚記得導演徐漢強為讓兩人更熟絡，要他們進行互問30題目理解彼此，雙方的心房也漸敞開，曾敬驊雖然年僅21歲，王淨卻覺得他很內斂、讓人有安全感，提到今年初心情極差，直覺打給對方訴苦、大哭，稱讚：「曾敬驊是個非常好的傾聽者。」

《返校》主演王淨（右）、曾敬驊（左）。（聯合報／徐兆玄攝）

曾敬驊提到自己也有失控的時候，因個性太鑽牛角尖，曾因太暴走睡不著，半夜跑到家附近的田邊散步，王淨笑稱：「所以每次跟他講電話的時候常會聽到青蛙在叫。」

王淨清新的特質一出道，就頗受矚目，出道近3年，就演了3部電影的女主角，今年更是大放異彩，先以電視劇《你的孩子不是你的孩子：茉莉的最後一天》入圍金鐘迷你劇集女配角獎，接著又以《返校》角逐金馬影后，一瞬間成為所有人口中的「學姊」，面對外界的正反評論，王淨表示多少會在意，但她也豁達笑說：「好的就吸收，不好的就當放屁。」

王淨（右）坦然面對外界負評。（聯合報／徐兆玄攝）

對於還算順遂的演藝路，王淨說：「幸運成分一定有，但不想靠運氣，希望大家看見我努力了一些什麼東西，這次聽到很榮幸入圍的消息，非常感動，某方面自己的作品是有被看見，也感謝這一路的貴人。」 提到自己還是有迷惘的時候，身邊貴人多，會適時拉她一把，印象深刻的是，連奕琦導演曾提點她想起第一次演戲的悸動：「縱使一顆簡單不過的鏡頭NG了33次，仍不垂頭喪氣，熱愛表演本質的自己」。

《返校》以台灣戒嚴時期作主題。（《返校》劇照）

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