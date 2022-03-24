「亞視一姐」阿儀間接捧紅經理人　林寶玉感謝網民：而家都有接劇

「亞視一姐」薛影儀（阿儀）去年9月因無戴口罩及被街坊拍攝而襲擊對方，被警方控告「普通襲擊」及「口罩令」，前日（22日）到屯門法院應訊，法官裁定兩項罪名成立，分別被判即時入獄兩星期及罰款5000元正。不過，網民除了討論阿儀的案情之外，陪同阿儀一起出席聆訊的經理人林寶玉也意外被網民關注，有不少留言指她有明星相，「林寶玉好似幾正」、「個經理人靚女好多」等等。

經理人林寶玉陪同薛影儀一同受訪。（陳順禎攝）

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其實經理人林寶玉本身也是藝人，在2008年參選工展小姐奪得亞軍而入行，初出道便是被冠為「青春版法拉」，選美出身的她多方面發展，除了模特兒工作之外，也曾試過上《美女廚房》第二輯參加「美少女廚神」環節，也有份參演古天樂、劉青雲、何超儀主演的電影《撲克王》，亦試過幫小肥、Tommy拍MV，當然廣告也不會少，在一個紅十字會的廣告中，更可以與陳奕迅合作。

希望事業再上一步。（IG@林寶玉）

不過多年來未算彈得起，林寶玉曾經也試過退出這個圈子，更開立自己的美容店「寶玉堂」，主力打理自己的生意。機緣巧合下，在上年重新接廣告，反應很好，不少廣告商向她招手，於是決定再次投入娛樂圈，追尋未完成的夢想。

2008年參選工展小姐奪得亞軍而入行。（IG@林寶玉）

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對於網民的寵愛，林寶玉在接受《香港01》訪問時，表示自己依然有幕前的工作，她說：「而家都有接劇同廣告，啱啱都接咗個裝修代言人，自己其實鐘意係拍戲，所以會係經理人以外時間去做幕前工作。幕前工作我當為我興趣，有時只要係幕前既工作，司儀，拍戲，唱歌，直播，我都會參與。」

至於為什麼突然會變成經理人，她指：「喺呢行都一段時間，都想嘗試新挑戰，對幕後嘅工作都有興趣，所以多謝公司畀我參與亞姐選舉，搞一場show真係學到好多嘢同埋可以將自己一啲經驗分享出來。始終花無百日紅，倒不如學多小小野，將來都可以運用出嚟，一技傍身。」

依然有幕前的工作。（IG@林寶玉）

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