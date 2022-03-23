華燈初上｜子維那笑話甚麼意思？4個原因　家庭不整也養出好孩子

（內文有劇透）不管你是不是媽媽，看《華燈初上》第三季這一集的時候，你應該都會被子維和媽媽的親情互動感動到爆哭！ 來回顧一下吳子維感動媽媽的片刻，以及天使子維是如何養成的？



Netflix台劇《華燈初上》第三季，終於在大家的期待之下上線！除了揭曉殺害蘇媽媽的真凶是誰，沒想到第三季令許多觀眾感動的爆哭點，竟然是「天使兒子」吳子維與林心如的離別！如果你是媽媽，在電視機前，應該也會在林心如邊哭倒在高腳椅，邊回憶與兒子相處那一段，一起哭得肝腸寸斷吧！

「天使子維」這樣懂事，不是一個偶然：（按圖了解）

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子維：你怎麼可能不要我？

劇中吳子維被養父吳少強讓給禽獸生父朱文雄。在子維離家前一晚，羅雨儂特地為兒子煮了他最愛的豬肉咖哩道別。但她不想讓兒子知道自己的身世是多麼不堪，無法把真實原因說出口，只能口是心非，故意說出傷人的話。

子維推門而出，雨儂也隨後衝出去。沒想到子維沒走！他坐在樓梯間，很體貼地跟媽媽說：「我才沒有那麼笨好不好，我都知道，妳怎麼可能不要我，我也很難過，但我會照妳的話去做，我們在一起14年欸，我知道妳這樣做一定有妳的理由，對不對？」

一段話感動螢幕前所有觀眾。是呀！子維如此乖巧懂事，天下怎麼可能會有媽媽不想要子維這樣的兒子？事實上，媽媽們都想吶喊：「子維是我家兒子就好啦！」

而回到飯桌前，子維與雨儂一起吃離別前的最後一餐時，子維突然講一個冷笑話，但講到一半沒說完。

子維：「媽，我跟你講一個笑話好不好？有一棵樹啊，它在阿里山的上面待了很久，它活了很久，它活了好幾千年了，那妳猜那棵樹會被人們叫為甚麼？」羅雨儂聽了吐槽：「啊不就神木嗎？」鏡頭隨後切走，並未播出子維笑話的真正解答。

不少網友上網求解，沒想到解答藏洋蔥。內行人解答：「千年老木(母)」原來，暗示雨儂：不管發生甚麼事，你都是我媽媽。

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生活上、心理上，與媽媽一起分擔

子維一直以來都表現地很早熟，心理年齡早已超越了生理年齡：他對媽媽的照顧無微不至，不僅在白天幫還在補眠的媽媽做飯，做家事，在媽媽不舒服的時候幫準備藥，知道雨儂上節目接受採訪，心理不好過，也想着要幫媽媽分擔。

他甚至會陪媽媽去面對很多的壓力，例如陪媽媽回去看外公外婆、為了媽媽不再跟父親見面等等。簡直是天使。

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天使子維為何如此懂事？

很難想像，這樣這樣原生家庭環境下，子維竟然如此懂事，網路上也有許多網友分析，天使子維會如此懂事的原因：

1.儘管家庭殘缺，但並不缺愛

在被愛的環境之下，才能養成子維的安全感。而子維自己得知身世時也說：有兩個媽媽，不也是蠻酷的媽？

羅媽媽、蘇媽媽還有跑路前的吳少強，都很愛他。儘管經濟環境不是非常富裕，但在這樣環境下的小孩，是容易堅韌感恩的。

2.雨儂從不在重要時刻缺席

即使每天抱着宿醉起床，雨儂還是不忘詢問子維學校生活如何？雖不能天天為他打理三餐，但只要一有時間，她就會下廚為他做菜。

而學校生活該進到的責任，雨儂一點也沒有失職。有次子維因為別人罵了媽媽，在學校打人，雨儂第一時間就衝到學校去。後來話劇表演，雨儂也坐在座位，滿是感動地看子維演出。讓子維感受到媽媽對他的重視。

3.長輩待他如朋友

羅雨儂入獄後把他託付給蘇慶儀，蘇又體貼照顧他三年，直到羅出獄。而且兩個媽媽、甚至是後來住進來的花子阿姨。跟他的相處方式也像朋友那樣。在相處間，並不曾見長輩以高壓的方式對他大呼小叫。儘管生活再難、壓力再大，大家始終珍惜子維的懂事乖巧，並且尊重他，用朋友的方式與他談心溝通。

4.有生命力的媽媽，是他堅強的背影

蘿絲媽媽就像打不死的蟑螂，光快要倒閉了，她就上節目去為自己澄清、趁勢宣傳。失戀了、最好的朋友死了，這些都是足以毀掉人生的打擊，但她都只是難過個幾天，就站起來重新開店、重新出發。

看着媽媽這麼堅強地過日子，子維也看着這個背影，活出了一個堅強而有自信的樣子。

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親職化小孩，別忘了多愛自己一點

雨儂雖然常常被兒子照顧着，但也經常希望自己的孩子可以做自己想做的事。她最常跟兒子說的一句話就是：「你好好讀書，大人的事大人自己處理就好了。」

但子維卻在無意間，長成了一個親職化小孩（parental child）。在家庭裏面經常扮演那個「照顧別人」的角色，像是一個提早長大的大人。他甚至因為心疼、體貼媽媽，而很少真正為自己做選擇。當他那麼努力的照顧別人時，他記得照顧自己嗎？選擇去跟朱文雄住的背後，子維有想過自己真正的意願嗎？

雖然跟強暴媽媽的爸爸去住，多數網友覺得這段劇情毀了三觀。但撇除掉朱文雄會不會是個好爸爸不說，或許子維離開，也是脫離「照顧別人」環境，開始尋找自己、「長成自己」的契機。

《華燈初上》還沒拍完的是，雨儂心心念念的，就是等子維長大後回家。或許20歲回家的時候，子維就是一個更完整的大人了吧！那時母子兩人，一定可以再過着幸福快樂的日子。

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