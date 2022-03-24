王菲女兒李嫣出海相惹熱議　網民力撐健康活出自己

天后王菲與男星李亞鵬二人育有一女李嫣，二人離異後，李嫣便跟隨李亞鵬生活，李嫣長大後在李亞鵬的安排下到瑞士讀書。

李嫣之前染金髮。(微博圖片)

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李嫣近日在社交平台上晒出一組出海的照片。照片中李嫣站在沙灘上，穿著紅白碎花泳衣看著鏡頭擺出十分有自信姿勢，另一張則見李嫣測側躺在沙灘椅上，自信感滿滿可與媽媽王菲媲美。

李嫣沙灘照 (微博圖片)

有網民認為李嫣還未成年，這樣的衣著惹來網民不斷批評，有網友推測，李嫣因不滿父親李亞鵬與海哈金再婚，還即將有一個同父異母的弟弟出生，所以才有這樣的反叛行為。

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李嫣這批照片一出，就有兩極化的批評，一邊是批評李嫣的外貌批評她的外貌不夠漂亮，而且還有兔唇痕跡，同時亦批評她衣著不當；另一邊則力撐李嫣沒做錯，認為她很有自信活出自己，喜歡穿什麼就穿什麼，繼續做自己喜歡的就好，並祝福她健康快樂的成長。

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