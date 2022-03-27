華燈初上｜李李仁在劇中欺負她　陶晶瑩曬合照代夫向劉品言道歉

台灣實力派演員李李仁在《華燈初上》中演出彪哥，凶狠又殘忍，尤其對劉品言演的花子硬上，但戲外兩人卻上演大和解。李李仁的老婆陶子日前曬出與劉品言合照的畫面，還寫下對不起，為這段戲畫下句點。
李李仁在《華燈初上》第一季飾演流氓彪哥，強擄「花子」劉品言硬上，並且將她丟棄在路邊，陶當時在直播中霸氣為劉品言報仇，模仿片中拿冰塊襲胸的橋段，直接拿起冰塊就往老公的衣服裡面塞，讓網友瘋狂。
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陶子釋出合照中，陶子露出驚訝的表情並伸手指了對方，劉品言則對著鏡頭露出開心的笑容，陶子還開玩笑地寫下「華華，我老公對不起妳」，表示終於可以替片中的彪哥跟花子說一聲抱歉，讓網友笑翻。
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