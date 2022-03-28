胡鴻鈞32歲生日情斷蔡思貝　傳女方見異思遷戀上娛樂公司高層

歌手胡鴻鈞（Hubert）於昨日（27日）32歲生日，他於社交平台發佈了一輯生日的照片「保持童心地去冒險吧」，似乎並無因為被分手一事所影響。
無綫女藝人蔡思貝與Hubert於2019年底爆出戀情，雖然二人一直沒有承認戀情，但經常被拍到出雙入對，戀情早已半公開，Hubert更充當柴可夫隨傳隨到，名下愛車更予蔡思貝隨便使用，蔡思貝亦經常出現於Hubert的家族活動，早已融入Hubert家。
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蔡思貝緋聞一向不絕，幾乎與她一起拍劇的男主角都會傳出緋聞，去年九月有傳蔡思貝被富貴商人力商追，不時大晒名牌及由北角搬入西貢匡湖居獨立屋，忽然富貴起來。亦有傳Hubert因為此事暴瘦及憔悴，但隨着蔡思貝與家人一起去欣賞Hubert的演唱會而令戀情浮面，打破分手傳聞。
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最近有消息指二人的秘密戀情已經完結，二人回應傳媒查詢時口徑一致，齊齊聲稱大家好朋友。有指今次二人分手是因為有傳蔡思貝另結新歡，新歡是娛樂公司高層，報道更指男方會幫到思貝的事業，所以蔡思貝立即與Hubert斬纜。
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