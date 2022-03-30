張利華被襲受傷　魏駿傑拋下數句佛偈回應

昨日（29日）香港男藝人魏駿傑前妻張利華捲入一宗山頂道的襲擊案，警方接報到場發現34歲的張利華前額裂傷，左腳踭擦損，右腳和右手手指公擦傷，逐安排送到瑪麗院治理，經警方調查後，昨日拘捕涉案42歲姓胡男子，消息指該名姓胡男子為退休法官胡國興幼子胡雅倫。

張利華離婚後外形大躍進愈見精緻。（IG圖片）

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據悉，張利華與胡雅倫拍拖近兩年，最近疑因感情問題發生爭執，男方提出分手，女方極力挽回但不果，警方以襲擊致造成實際身體傷害拘捕胡雅倫，但胡雅倫否認襲擊張利華，指張利華醉酒失足引致受傷。魏駿傑對前妻張利華被襲擊的回應拋下數句佛偈，意思大概是：「為自己之前所做的事感到懺悔認錯」。

魏駿傑與張利華於2008年結婚。（資料圖片）

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