汪小菲凌晨失控微博大罵小S　張蘭直播中為子護航

台灣女星徐熙媛（大S）與韓星具俊曄閃婚一事轟動中港台後，大S妹妹徐熙娣（小S）日前於節目上提及大S婚事，說當初聽到大S向自己透露可能交到男朋友時，小S立即就猜到是具俊曄，此話一出，前姐夫汪小菲立即憤怒回應：「是嗎？你早猜到了？什麼時候呢？是不是今天藥又吃多了？」

汪小菲失控！凌晨五點微博鬧小S（01製圖／《小姐不熙娣》截圖／微博@汪小菲）

昨日（30日）下午汪小菲在微博留言區再多回覆：「我想要孩子，更不允許一個我不認識的人讓他們叫爸爸，但是我已經隔離5次了，我現在回去是自取其辱。」盡顯自己的無奈。而前奶奶張蘭一如既往開直播，有網民到張蘭直播提及此事，張蘭最初不願回應，最後卻忍不住回嗆過去。

張蘭疑似安慰汪小菲：「別老指摘別人，誰能傷害你啊，咱們都是在這過程中都是叫付出，不叫傷害。每天過日子都值得慶祝，天天都得過得好。不要無事生非，知道嗎？寶貝？」然後張蘭瞬間回嗆過去，說有些人胡說八道來博取眼球，而自己是做企業的不用像有些人來博取眼球。張蘭更說：「好男不和女鬥，一個男人被女人欺負是一種福氣」。有網民亦問汪小菲與大S的關係如何？張蘭則回應家裏的事就自己解決，沒有什麼公道不公道的，如果覺得被誹謗，找律師便好了；更說大S不用每件事都向家人及閨蜜抱怨，好的事情又不見回去跟別人記，這樣的話會小事化大，家醜不宜外傳，不少網民勸喻張蘭別為他們勞氣，說：「他們的事自己來處理就好了」。他們幾個這個剪不斷理還亂的關係，未來應該還會繼續隔空互嗆。

汪小菲媽媽張蘭直播時回應此事 (汪小菲微博)

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