汪小菲一睇小S新節目瞬間失控！凌晨5點微博大罵：藥吃多了？

大S去年官宣與汪小菲離婚，本月月初傳出二婚消息，前夫汪小菲的動作格外引人注意。事實上，自從大S官宣閃婚後，汪小菲就格外低調，就連祝福的話也是隔了好幾天才說。



隨後傳出大S與具俊曄早已結婚登記，他也是選擇沉默不語。豈料，今（30）汪小菲卻被小S的節目片段激怒，清晨5點就在微博隔空開嗆前小姨子徐熙娣「藥吃多了？」

【圖輯】汪小菲失控！凌晨五點微博隔空鬧爆小S：有完沒完？（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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小S近來主持新節目《小姐不熙娣》，節目中小S談起大S與具俊曄舊緣再續的過程，大S先是告訴她「可能是有交到男朋友了」，小S則一下子就猜到大S的新男友是具俊曄。而這段影片卻意外讓汪小菲看到，他立刻轉發該短片並隔空向小S嗆聲：「是嗎？你早猜到了？什麼時候呢？是不是今天藥又吃多了？」發完文後更氣得在留言區寫下：「每天就你蹦噠歡，有完沒完？」

發文一出，立刻引來眾多網友關心並詢問是否喝多了。汪小菲來不及一一回覆，只好在自己的留言下方寫下：「第一我沒喝酒，只是沒完沒了的。第二，我的孩子在台北，我已經很妥協了，第三，你姐都沒說什麼，你天天的跟這兒得瑟什麼呢？為了我的孩子，別欺人太甚！」

隨後，小S透過經紀人向《三立新聞網》回應：「人之謗我也，與其能辯，不如能容；人之侮我也，與其能防，不如能化」，而這段話的意思是「當別人毀謗我，與其與他辯解，不如寬忍他。當別人欺侮我，與其提防，不如化解。」

對此，許多大陸網友頻頻在留言區吃瓜：「你是不是還愛著大Ｓ？」、「是不是張穎穎盜號了」、「小S說的一點也沒錯啊，你都前任了吃的哪門子醋」；但也有不少網友拿他緋聞出來酸說：「她在蹦噠，你在牽手」、「你有完沒完啊大哥，和張穎穎牽手的應該不是大s吧」、「裝什麼受害人阿」、「都離婚了，難道要一輩子非你不嫁，你出軌在先怎麼不說」、「連別人家人都拉踩 可見你的人品」、「汪小菲，這就洗白了？ ？ ？你也不是男人」。

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