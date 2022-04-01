《雨傘學院3》Elliot Page角色改成跨性別者　新劇照揭女跨男造型

加拿大演員愛略特比茲（Elliot Page）在2020年底宣布成為跨性別者後，如今在主演美劇《雨傘學院》（The Umbrella Academy）中也將以全新身分登場！



愛略特比茲30號在Twitter一張《雨傘學院》第三季劇照，宣布他所飾演的「白色小提琴」Vanya Hargreeves也與他在現實生活一樣成為跨性別者，並改名為Viktor Hargreeves，使用他（He）／他（Him）和他的（His）等代名詞稱呼。

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愛略特比茲當時在社群平台上宣布成為跨性別者（Trans）時，受到廣大網友支持。他在貼文中感謝在這趟旅途中，支持他的人們，同時也對跨性別人士致敬，感謝他們的勇氣、慷慨和不懈的努力，使這個世界變得更具包容性和同情心，「我將盡我所能提供支持，繼續為建立一個更有愛和平等的社會而努力。」

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以下有《雨傘學院》劇情



在第二季中，隨著「雨傘學院」手足們抵達 1960 年代的達拉斯，儘管衝突不斷，但為了阻止世界末日發生最終同心協力。豈料，回到 2019 年後卻發現「雨傘學院」並不存在，而是出現了一個名為「麻雀學院」（Sparrow Academy）的團體，且應該死亡的班與父親都活得好好的。

如今來到第三季，「雨傘學院」手足們將與「麻雀學院」成員相遇，從先前公開的上線日預告可以看到雙方氣氛緊張，火藥味十足，在兩方的大哥帶領下，準備相互較勁。不過在激烈的對抗之後，兩個團體必須學會合作並擊敗一個威脅要摧毀一切的新勢力。

「麻雀學院」與「雨傘學院」一樣，同樣有七名成員，原本飾演班的Justin H. Min在新團體中擔任2號，是位擅於心計的權謀家，不惜一切代價要得到領導者的地位。

其餘成員包括《聖誕鈴鈴鈴：奇蹟旅程》Justin Cornwell飾演大哥1號馬可斯、《Blindspot》Britne Oldford飾演3號菲、《白宮危機》Jake Epstein飾演4號阿方索。

還有《天際100分鐘》Genesis Rodriguez飾演5號斯隆、《人生如戲》Cazzie David飾演6號潔米，以非真人形式出現的7號克里斯多福。《雨傘學院》第三季將於 6 月 22 日上線。

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