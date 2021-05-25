Elliot Page變性後分享半裸照　胸口見疤痕力操８嚿腹肌被讚好man

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荷里活女星Elliot Page（前名：愛倫比芝，Ellen Page）去年宣布成為跨性別人士，正式改名為Elliot Page，他在未變性前的曾演出《變種特攻》（X-Men）系列以及《潛行凶間》（Inception）等電影，早前他公開表示以前要穿起裙子出席公開活動令他感到難受。

Elliot Page早前已自爆成功移除乳房。（Elliot Page IG）

Elliot Page早前更登上《Time》雜誌封面，在訪問中自揭已接受乳房切除手術。而他在今早（25日）於個人Instagram上更新一張半裸照，寫下「Trans bb’s first swim trunks」、「變性的喜悅」以及「變性是美麗的」，更表明人生首次半裸穿上泳褲游泳，不過他胸前的疤痕若隱若現，但就獲得大批2百多萬人讚，當中不乏圈中名人，包括歌手Miley Cyrus就留言大讚「Hot」、Ruby rose大讚好自然，而且網民都留言指「你好有型」、「好好看」、「8嚿腹肌！」等等。

Elliot Page除了變性成男人外，更力操出8嚿腹肌！（Elliot Page IG）

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